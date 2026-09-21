Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт)
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Характеристики
Тип товара
Фильтр для очистки
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%3 400 руб. 4 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700546
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фильтр для очистки
Цвет
белый
Фильтры
HEPA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х5
Вес, г.
500
Описание товара Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт)
HEPA фильтр Philips FY3433/10 белого цвета предназначен для установки в климатический комплекс Philips AC3256/10 с функцией очищения воздуха. Конструкция фильтра предполагает его легкую и быструю установку, а также максимально эффективное (99.7%) очищение воздуха в помещении. Он сделан в виде коробки, внутри которой особенным способом размещено нетканое полотно. Благодаря этому HEPA фильтр Philips FY3433/10 способен задерживать даже очень мелкие, размером до 0.3 мкм, частицы пыли, бактерии, а также аллергены. Поэтому своевременная замена данного фильтра обеспечит поддержание в комнате здорового микроклимата.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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HEPA фильтр Philips FY3433/10 белого цвета предназначен для установки в климатический комплекс Philips AC3256/10 с функцией очищения воздуха. Конструкция фильтра предполагает его легкую и быструю установку, а также максимально эффективное (99.7%) очищение воздуха в помещении. Он сделан в виде коробки, внутри которой особенным способом размещено нетканое полотно. Благодаря этому HEPA фильтр Philips FY3433/10 способен задерживать даже очень мелкие, размером до 0.3 мкм, частицы пыли, бактерии, а также аллергены. Поэтому своевременная замена данного фильтра обеспечит поддержание в комнате здорового микроклимата.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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