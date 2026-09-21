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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный

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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 1
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 2
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 3
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 4
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 5
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 6
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 7
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
черный
Источник питания
сеть
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700565
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
черный
Индикация
низкого уровня воды, влажности, температуры, работы
Емкость резервуара для воды
5.6
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х21
Вес, кг.
2.37

Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный

Поддерживать оптимальный микроклимат в помещении площадью до 30 м2 поможет ультразвуковой увлажнитель воздуха VITEK VT-2342 с функцией ионизации. Сенсорное электронное управление делает «общение» с ним очень приятным: вы легко можете регулировать как интенсивность испарения, так и направление потока. Просто установите таймер, рассчитанный на 24 часа, и наслаждайтесь свежим, идеально увлажненным воздухом (о низком уровне воды в устройстве вас оповестит специальный индикатор). Прибор оснащен встроенным автоматическим гигростатом, который поддерживает влажность на заданном уровне.



Теги товара: ультразвуковые

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
черный
Индикация
низкого уровня воды, влажности, температуры, работы
Емкость резервуара для воды
5.6
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Развернуть
Потребляемая мощность
30
Страна производитель
Китай
Описание
Поддерживать оптимальный микроклимат в помещении площадью до 30 м2 поможет ультразвуковой увлажнитель воздуха VITEK VT-2342 с функцией ионизации. Сенсорное электронное управление делает «общение» с ним очень приятным: вы легко можете регулировать как интенсивность испарения, так и направление потока. Просто установите таймер, рассчитанный на 24 часа, и наслаждайтесь свежим, идеально увлажненным воздухом (о низком уровне воды в устройстве вас оповестит специальный индикатор). Прибор оснащен встроенным автоматическим гигростатом, который поддерживает влажность на заданном уровне.


Теги товара: ультразвуковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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