Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный
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Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
черный
Источник питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700565
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
черный
Индикация
низкого уровня воды, влажности, температуры, работы
Емкость резервуара для воды
5.6
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х21
Вес, кг.
2.37
Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный
Поддерживать оптимальный микроклимат в помещении площадью до 30 м2 поможет ультразвуковой увлажнитель воздуха VITEK VT-2342 с функцией ионизации. Сенсорное электронное управление делает «общение» с ним очень приятным: вы легко можете регулировать как интенсивность испарения, так и направление потока. Просто установите таймер, рассчитанный на 24 часа, и наслаждайтесь свежим, идеально увлажненным воздухом (о низком уровне воды в устройстве вас оповестит специальный индикатор). Прибор оснащен встроенным автоматическим гигростатом, который поддерживает влажность на заданном уровне.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые
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Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
черный
Индикация
низкого уровня воды, влажности, температуры, работы
Емкость резервуара для воды
5.6
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Развернуть
Потребляемая мощность
30
Страна производитель
Китай
Поддерживать оптимальный микроклимат в помещении площадью до 30 м2 поможет ультразвуковой увлажнитель воздуха VITEK VT-2342 с функцией ионизации. Сенсорное электронное управление делает «общение» с ним очень приятным: вы легко можете регулировать как интенсивность испарения, так и направление потока. Просто установите таймер, рассчитанный на 24 часа, и наслаждайтесь свежим, идеально увлажненным воздухом (о низком уровне воды в устройстве вас оповестит специальный индикатор). Прибор оснащен встроенным автоматическим гигростатом, который поддерживает влажность на заданном уровне.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2342 30Вт (ультразвуковой) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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