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Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА купить с доставкой в Москве
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Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА

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Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА - фото 1
Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА - фото 2
Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Облучатель
  • Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА - фото 1
  • Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА - фото 2
  • Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703150
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Характеристики

Бренд
АСТЗ Ардатов
Тип товара
Облучатель
Размеры в упаковке, см
94х17х5
Вес, кг.
2.7

Описание товара Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА

Светильники ОБН01 используются для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных помещениях и других местах массового пребывания людей. Обеззараживание помещения в присутствии людей, животных и растений допускается только при работе экранированной лампы с длительностью облучения не более 1ч. Повторные сеансы облучения должны проводиться через каждые 2ч. При использовании таких светильников следует быть аккуратными, так как даже ультрафиолетовая лампа, которая может функционировать в присутствии людей, при неправильной эксплуатации может привести к гибели нормальной микрофлоры человеческого организма, что приведет к непременному ухудшению состояния здоровья. В целях безопасности, в момент обеззараживания (при работе облучателя) помещения, не рекомендуется находиться в зоне облучения.

Отзывы о товаре Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА




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Характеристики
Бренд
АСТЗ Ардатов
Тип товара
Облучатель
Описание
Светильники ОБН01 используются для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных помещениях и других местах массового пребывания людей. Обеззараживание помещения в присутствии людей, животных и растений допускается только при работе экранированной лампы с длительностью облучения не более 1ч. Повторные сеансы облучения должны проводиться через каждые 2ч. При использовании таких светильников следует быть аккуратными, так как даже ультрафиолетовая лампа, которая может функционировать в присутствии людей, при неправильной эксплуатации может привести к гибели нормальной микрофлоры человеческого организма, что приведет к непременному ухудшению состояния здоровья. В целях безопасности, в момент обеззараживания (при работе облучателя) помещения, не рекомендуется находиться в зоне облучения.
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Доставка
Отзывы


Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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