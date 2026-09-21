Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА
Светильники ОБН01 используются для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных помещениях и других местах массового пребывания людей. Обеззараживание помещения в присутствии людей, животных и растений допускается только при работе экранированной лампы с длительностью облучения не более 1ч. Повторные сеансы облучения должны проводиться через каждые 2ч. При использовании таких светильников следует быть аккуратными, так как даже ультрафиолетовая лампа, которая может функционировать в присутствии людей, при неправильной эксплуатации может привести к гибели нормальной микрофлоры человеческого организма, что приведет к непременному ухудшению состояния здоровья. В целях безопасности, в момент обеззараживания (при работе облучателя) помещения, не рекомендуется находиться в зоне облучения.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ио...
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1500
-
В наличииЦена 4 790 руб. 7 990 руб.1198 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатическ...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 24 100 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YO...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 23 750 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3910D YO...
-
В наличииЦена 11 210 руб.2803 руб. в СплитОчиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0]
-
В наличииЦена 11 430 руб. 23 750 руб.2858 руб. в СплитОчиститель воздуха Electrolux EAP-2050D Yin&Yang, Wi-Fi
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Отзывы о товаре Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт без ламп IP20 ЭмПРА