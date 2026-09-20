Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W имеет 4 режима работы: поддержание влажности в диапазоне 30-80%, автоматический, ночной и детский. Ультразвуковая мембрана превращает воду в мелкодисперсный холодный пар и распространяет его в помещение. Внутри прибора расположен резервуар емкостью 4.8 л. Отверстие в верхней части корпуса обеспечивает простое наполнение водой. Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W оснащен сенсорным цифровым дисплеем. Также реализовано управление через приложение на мобильном устройстве и посредством голосового ассистента Алиса. С помощью таймера можно программировать время отключения от 1 до 12 часов. Поворотный клапан предусматривает смену направления вывода пара. Если в резервуаре недостаточное количество воды, прибор автоматически отключается.
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Теги товара: ультразвуковые, белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, белые
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