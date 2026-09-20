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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W

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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 1
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 2
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 3
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 4
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 5
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
15 ч
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678848
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Индикация
влажности, низкого уровня воды
Фильтры
есть
Емкость резервуара для воды
4.8
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Регулировка направления увлажнения
да
Пульт ДУ
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
30
Продолжительность работы
15 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х20
Вес, кг.
2.5

Описание товара Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W

Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W имеет 4 режима работы: поддержание влажности в диапазоне 30-80%, автоматический, ночной и детский. Ультразвуковая мембрана превращает воду в мелкодисперсный холодный пар и распространяет его в помещение. Внутри прибора расположен резервуар емкостью 4.8 л. Отверстие в верхней части корпуса обеспечивает простое наполнение водой. Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W оснащен сенсорным цифровым дисплеем. Также реализовано управление через приложение на мобильном устройстве и посредством голосового ассистента Алиса. С помощью таймера можно программировать время отключения от 1 до 12 часов. Поворотный клапан предусматривает смену направления вывода пара. Если в резервуаре недостаточное количество воды, прибор автоматически отключается.



Теги товара: ультразвуковые, белые

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W




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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Индикация
влажности, низкого уровня воды
Фильтры
есть
Емкость резервуара для воды
4.8
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Развернуть
Гигростат
да
Регулировка направления увлажнения
да
Пульт ДУ
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
30
Продолжительность работы
15 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W имеет 4 режима работы: поддержание влажности в диапазоне 30-80%, автоматический, ночной и детский. Ультразвуковая мембрана превращает воду в мелкодисперсный холодный пар и распространяет его в помещение. Внутри прибора расположен резервуар емкостью 4.8 л. Отверстие в верхней части корпуса обеспечивает простое наполнение водой. Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951W оснащен сенсорным цифровым дисплеем. Также реализовано управление через приложение на мобильном устройстве и посредством голосового ассистента Алиса. С помощью таймера можно программировать время отключения от 1 до 12 часов. Поворотный клапан предусматривает смену направления вывода пара. Если в резервуаре недостаточное количество воды, прибор автоматически отключается.


Теги товара: ультразвуковые, белые
Самовывоз
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Отзывы


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