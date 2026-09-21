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Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO

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Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 1
Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 2
Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 3
Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 4
Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 5
Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 6
Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Производительность
27360
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 1
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 2
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 3
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 4
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 5
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 6
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700396
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Максимальное давление
205
Производительность
27360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х35х34
Вес, кг.
9.2

Описание товара Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO

мойка высокого давления deko dkcw205 pro — мощная и эффективная модель для уборки различных поверхностей. она имеет максимальное рабочее давление 205 бар и производительность 456 л/час.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Максимальное давление
205
Производительность
27360
Страна производитель
Китай
Описание
мойка высокого давления deko dkcw205 pro — мощная и эффективная модель для уборки различных поверхностей. она имеет максимальное рабочее давление 205 бар и производительность 456 л/час.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления DEKO DKCW205 PRO - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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