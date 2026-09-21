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Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0)

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Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 1
Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 2
Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 3
Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 4
Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 5
Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 6
Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 7
Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 8
Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление
20
Максимальное рабочее давление
145
Колеса
да
  • Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 1
  • Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 2
  • Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 3
  • Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 4
  • Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 5
  • Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 6
  • Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 7
  • Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 8
  • Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712543
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Характеристики

Бренд
Karcher
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление
20
Максимальное рабочее давление
145
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина шланга, м
8
Длина, мм
188
Высота, мм
445
Размеры в упаковке, см
46х26х20
Вес, кг.
8

Описание товара Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0)

Минимойка высокого давления K?rcher K 5 Classic сочетает в себе максимальное удобство и полную мощность. С помощью передовой системы хранения шланг высокого давления можно легко и надежно намотать на переднюю крышку после использования. Благодаря компактным размерам все устройство легко транспортировать и хранить где угодно – на полке или в багажнике автомобиля. Регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает еще большее удобство при работе. Он также оснащен триггерным пистолетом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Мойка высокого давления K5 Classic с универсальным двигателем и производительностью по площади 40 м?/ч идеально подходит для регулярного использования при удалении умеренных загрязнений. Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей. Области применения: велосипеды, для очистки садовой мебели и инструмента, сад / терраса / балконная мебель, для очистки заборов и небольших садовых дорожек, для очистки мотоциклов и скутеров, для очистки небольших автомобилей, для очистки уличных лестниц и больших садовых дорожек, для очистки автомобилей среднего размера, забор и стены из камня, для очистки территории вокруг дома и фасадов. Размеры (ДхШхВ): 188 x 252 x 445 мм. Комплектация: Мойка высокого давления Karcher K 5 Classic. Пистолет высокого давления: G 180 Q. Струйная трубка Vario Power. Грязевая фреза. Шланг высокого давления: 8 м. Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4".



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Karcher
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление
20
Максимальное рабочее давление
145
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Развернуть
Длина шланга, м
8
Длина, мм
188
Высота, мм
445
Описание
Минимойка высокого давления K?rcher K 5 Classic сочетает в себе максимальное удобство и полную мощность. С помощью передовой системы хранения шланг высокого давления можно легко и надежно намотать на переднюю крышку после использования. Благодаря компактным размерам все устройство легко транспортировать и хранить где угодно – на полке или в багажнике автомобиля. Регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает еще большее удобство при работе. Он также оснащен триггерным пистолетом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Мойка высокого давления K5 Classic с универсальным двигателем и производительностью по площади 40 м?/ч идеально подходит для регулярного использования при удалении умеренных загрязнений. Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей. Области применения: велосипеды, для очистки садовой мебели и инструмента, сад / терраса / балконная мебель, для очистки заборов и небольших садовых дорожек, для очистки мотоциклов и скутеров, для очистки небольших автомобилей, для очистки уличных лестниц и больших садовых дорожек, для очистки автомобилей среднего размера, забор и стены из камня, для очистки территории вокруг дома и фасадов. Размеры (ДхШхВ): 188 x 252 x 445 мм. Комплектация: Мойка высокого давления Karcher K 5 Classic. Пистолет высокого давления: G 180 Q. Струйная трубка Vario Power. Грязевая фреза. Шланг высокого давления: 8 м. Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4".


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


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