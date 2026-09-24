John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка
В середине нулевых JOHN LEGEND сделал себе имя как Приглашенным музыкантом для таких звезд, как Лорин Хилл, SLUM VILLAGE и KANYE WEST. Когда KANYE основал свой собственный лейбл G. O.O. D. (Getting Out Our Dreams), Get Lifted стал первым релизом новой компании, увидевшим свет откройте для себя мир. Все это напоминает стиль, который SLY&amp;THE FAMILY STONE, CURTIS MAYFIELD, Куинси Джоунс и Билл Уитерс. LEGEND знает, что делает, и выдает нестареющую классику R&amp;B для нового тысячелетия новое тысячелетие. оригинальные виниловые издания Get Lifted предлагаются по запредельным ценам в обычных местах поэтому это переиздание - глоток свежего воздуха для поклонников соула и хип-хоп фанатов. Джон Ледженд прославился в середине нулевых, став приглашенным музыкантом для Лорин Хилл, Slum Village и Канье Уэста, среди прочих. Когда Канье основал свой собственный лейбл G. O.O. D. (Getting Out Our Dreams), Get Lifted стал первым релизом, увидевшим свет. Похожий на стиль, который в 70-х годах прошлого века создали Sly &amp; The Family Stone, Кертис Мэйфилд, Куинси Джонс и Билл Уизерс, Легенда знает свое дело и представляет классический R&amp;B-альбом, готовый к новому тысячелетию. оригинальные виниловые копии Get Lifted продаются по самым высоким ценам, поэтому переиздание этого альбома будет более чем желанным для поклонников соула и хип-хопа.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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