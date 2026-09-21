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Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка

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Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 3
Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 4
Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 5
Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 6
Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 3
  • Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 4
  • Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 5
  • Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 6
  • Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699249
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Характеристики

Бренд
Repertoire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Repertoire Records
Barcode
[4009910223413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
One For The Road, Rocka Rolla, Winter, Deep Freeze, Winter Retreat Cheater, Never Satisfied, Run Of The Mill, Dying To Meet You, Caviar And Meths, Diamonds And Rust
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка

Rocka Rolla — дебютный и совершенно нетипичный альбом легендарной метал-команды Judas Priest, впервые издан в 1974 году. Нетипичный потому, что его звучание тяготеет больше к психодел-, блюз- и хард-року, а не к хэви-металу. А ведь именно основателями этого жанра и принято считать Judas Priest. И всё же, это весьма интересная работа из раннего творчества любимой многими группы. Кстати, альбом был спродюсирован Роджером Брэйном.

Отзывы о товаре Judas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Repertoire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Repertoire Records
Barcode
[4009910223413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
One For The Road, Rocka Rolla, Winter, Deep Freeze, Winter Retreat Cheater, Never Satisfied, Run Of The Mill, Dying To Meet You, Caviar And Meths, Diamonds And Rust
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Rocka Rolla — дебютный и совершенно нетипичный альбом легендарной метал-команды Judas Priest, впервые издан в 1974 году. Нетипичный потому, что его звучание тяготеет больше к психодел-, блюз- и хард-року, а не к хэви-металу. А ведь именно основателями этого жанра и принято считать Judas Priest. И всё же, это весьма интересная работа из раннего творчества любимой многими группы. Кстати, альбом был спродюсирован Роджером Брэйном.
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