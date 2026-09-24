Cassius - 15 Again (5060421565095) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cassius
Альбом (сингл)
15 Again
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 699181
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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421565095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cassius
Альбом (сингл)
15 Again
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Toop Toop, Rock Number One, This Song, 15 Again, All I Want Eye Water, See Me Now, A Mile from Here, Jackrock, Cactus, La Notte, Cria Cuervos
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cassius - 15 Again (5060421565095) виниловая пластинка
15 Again — третий альбом французского электронного дуэта Cassius, выпущенный в 2006 году. Издание на двойном виниле + CD.. Альбом был написан и спродюсирован участниками Cassius Филиппом Здаром и Бумбассом и был записан за три недели на Ибице. Он включает в себя сотрудничество с хип-хоп- продюсером и исполнителем Фарреллом Уильямсом. Как насчет того, чтобы вернуться в беззаботную юность, когда все казалось сложным и легкодостижимым одновременноx Именно это и проделали Cassius в 15 Again: беззаботная музыка, окрашенная некоторыми глубокими песнями. Хит Toop Toop, уже сэмплированный Мадонной и Дэвидом Геттой, и интенсивная La Notte прекрасно иллюстрируют это состояние ума юности. Фаррелла Уильямса можно услышать в песне Eye Water.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421565095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cassius
Альбом (сингл)
15 Again
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Toop Toop, Rock Number One, This Song, 15 Again, All I Want Eye Water, See Me Now, A Mile from Here, Jackrock, Cactus, La Notte, Cria Cuervos
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
15 Again — третий альбом французского электронного дуэта Cassius, выпущенный в 2006 году. Издание на двойном виниле + CD.. Альбом был написан и спродюсирован участниками Cassius Филиппом Здаром и Бумбассом и был записан за три недели на Ибице. Он включает в себя сотрудничество с хип-хоп- продюсером и исполнителем Фарреллом Уильямсом. Как насчет того, чтобы вернуться в беззаботную юность, когда все казалось сложным и легкодостижимым одновременноx Именно это и проделали Cassius в 15 Again: беззаботная музыка, окрашенная некоторыми глубокими песнями. Хит Toop Toop, уже сэмплированный Мадонной и Дэвидом Геттой, и интенсивная La Notte прекрасно иллюстрируют это состояние ума юности. Фаррелла Уильямса можно услышать в песне Eye Water.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Купить Cassius - 15 Again (5060421565095) виниловая пластинка - по цене 3500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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