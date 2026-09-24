Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка
«Можно смело утверждать, что такого качества звука, что у Лепса, нет ни у кого на отечественной сцене. Это настоящий плотный живой звук, о котором многие артисты позабыли, отдавая партии некоторых инструментов (особенно ударных) синтетическим эмуляторам. «Вкусные» увесистые гитарные риффы и соло, мастерски сведенный бас — на «Гангстере», как впрочем, и на ранних пластинках Григория, феноменальная ритм-секция, что заставляет сердце бешено колотиться и задает мощный импульс жить. Скрупулезный подход Лепса к выбору песен для альбома сделали свое дело – перед нами идеально сбалансированный и стилистически четко выдержанный диск. Без сомнения, пластинка «Гангстер №1» - это самое значительное событие в отечественной музыке за последнее время, и ироничное название, вероятно, имеет скрытый подтекст о том, кто же №1 на российской эстраде». Внимание! Лимитированное издание (черный винил, 180 гр.) отпечатано в Германии (завод optimal media GmbH). Специальный мастеринг и великолепное аналоговое звучание!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Отзывы о товаре Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка