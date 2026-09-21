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Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка

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Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 1
Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 2
Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 3
Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 4
Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 5
Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 6
Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 7
Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 8
Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 9
Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bebe Rexha
Альбом (сингл)
EXPECTATIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 1
  • Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 2
  • Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 3
  • Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 4
  • Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 5
  • Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 6
  • Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 7
  • Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 8
  • Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 9
  • Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698709
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624840930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bebe Rexha
Альбом (сингл)
EXPECTATIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ferrari, Im A Mess, 2 Souls On Fire, Shining Star, Knees I Got You, Self Control, Sad, Mine, Steady, Dont Get Any Closer, Grace, Pillow, Meant To Be
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка

Expectations — дебютный студийный альбом американской певицы Биби Рексы, вышедший 22 июня 2018 года. Помимо того, что Биби является соавтором и сопродюсером каждой песни на альбоме, Expectations также спродюсирован Максом Мартином, Али Пайами, JUSSI, Джейсоном Эвиганом, Луисом Беллом, The Stereotypes и Hit-Boy. В записи приняли участие Quavo, Tory Lanez, Florida Georgia Line и другие. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков. К январю 2019 года было продано 604 000 эквивалентных единиц в США. На счету Биби Рексы коллаборации с такими артистами как Дэвид Гетта, Эминем, Мартин Гаррикс, G-Eazy, Ники Минаж, Florida Georgia Line и многими другими.

Отзывы о товаре Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624840930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bebe Rexha
Альбом (сингл)
EXPECTATIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ferrari, Im A Mess, 2 Souls On Fire, Shining Star, Knees I Got You, Self Control, Sad, Mine, Steady, Dont Get Any Closer, Grace, Pillow, Meant To Be
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Expectations — дебютный студийный альбом американской певицы Биби Рексы, вышедший 22 июня 2018 года. Помимо того, что Биби является соавтором и сопродюсером каждой песни на альбоме, Expectations также спродюсирован Максом Мартином, Али Пайами, JUSSI, Джейсоном Эвиганом, Луисом Беллом, The Stereotypes и Hit-Boy. В записи приняли участие Quavo, Tory Lanez, Florida Georgia Line и другие. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков. К январю 2019 года было продано 604 000 эквивалентных единиц в США. На счету Биби Рексы коллаборации с такими артистами как Дэвид Гетта, Эминем, Мартин Гаррикс, G-Eazy, Ники Минаж, Florida Georgia Line и многими другими.
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Доставка
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