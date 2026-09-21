Falco - Wiener Blut (0190296357152) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
Wiener Blut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698671
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[190296357152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
Wiener Blut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wiener Blut, Falco Rides Again, Untouchable, Tricks, Garbo Satellite To Satellite, Read A Book, Walls Of Silence, Solid Booze, Sand Am Himalaya, Do It Again
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Falco - Wiener Blut (0190296357152) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wiener Blut, Falco Rides Again, Untouchable, Tricks, Garbo Satellite To Satellite, Read A Book, Walls Of Silence, Solid Booze, Sand Am Himalaya, Do It Again
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[190296357152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
Wiener Blut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wiener Blut, Falco Rides Again, Untouchable, Tricks, Garbo Satellite To Satellite, Read A Book, Walls Of Silence, Solid Booze, Sand Am Himalaya, Do It Again
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wiener Blut, Falco Rides Again, Untouchable, Tricks, Garbo Satellite To Satellite, Read A Book, Walls Of Silence, Solid Booze, Sand Am Himalaya, Do It Again
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Falco - Wiener Blut (0190296357152) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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