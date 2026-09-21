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Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка

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Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 1
Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 2
Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 3
Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 4
Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 5
Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 6
Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 7
Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Brat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
черный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 1
  • Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 2
  • Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 3
  • Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 4
  • Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 5
  • Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 6
  • Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 7
  • Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698652
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678611674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Brat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
360, Club Classics, Sympathy Is A Knife, I Might Say Something Stupid, Talk Talk, Von Dutch, Everything Is Romantic, Rewind, So I, Girl, So Confusing, Apple, B2b, Mean Girls, I Think About It All The Time, 365
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка

Пластинка "Brat" Charli XCX — это энергичный и экспериментальный альбом, сочетающий яркие поп-мелодии, смелые звуковые эксперименты и дерзкий стиль. Идеально подходит для тех, кто ищет свежий звук и оригинальный вайб в современной поп-музыке.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Charli Xcx - Brat (0075678611674) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678611674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Brat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
360, Club Classics, Sympathy Is A Knife, I Might Say Something Stupid, Talk Talk, Von Dutch, Everything Is Romantic, Rewind, So I, Girl, So Confusing, Apple, B2b, Mean Girls, I Think About It All The Time, 365
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Пластинка "Brat" Charli XCX — это энергичный и экспериментальный альбом, сочетающий яркие поп-мелодии, смелые звуковые эксперименты и дерзкий стиль. Идеально подходит для тех, кто ищет свежий звук и оригинальный вайб в современной поп-музыке.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
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Отзывы


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