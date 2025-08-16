Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка
«Time Out» — культовый студийный альбом 1959 года, записанный джаз-квартетом Дейва Брубека «The Dave Brubeck Quartet». «Time Out» является одним из самых популярных джазовых альбомов в мире, однако его «огромный успех был неожиданным», так как альбом был одним из самых инновационных по ритму в истории джаза. Квартет Брубека одним из первых стал сознательно экспериментировать с ритмами, не ограничиваясь стандартами — 4/4 и 3/4. Издательский лейбл полагал, что подобные инновации не будут интересны публике, а музыкальные критики заранее были недовольны искажением джазовых основ. Но, как пишет обозреватель AllMusic, считающий «Time Out» шедевром, «на этот раз вкус публики оказался более «продвинутым», чем у критиков». Альбом стал очень популярным, ведомый хитом «Take Five» (в размере 5/4), написанным саксофонистом квартета Полом Дезмондом.
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Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок. Надеюсь, слушают, довольны мои друзья
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный диск и качество звучания на высоте. Товар качественный.
Отзывы о товаре Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок. Надеюсь, слушают, довольны мои друзья
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный диск и качество звучания на высоте. Товар качественный.