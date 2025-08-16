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Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка - фото 1
Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка - фото 2
Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Out
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка - фото 2
  • Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698585
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Rondo ? La Turk, Strange Meadow Lark, Take Five, Three To Get Ready, Kathy's Waltz, Everybody's Jumpin', Pick Up The Sticks
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка

«Time Out» — культовый студийный альбом 1959 года, записанный джаз-квартетом Дейва Брубека «The Dave Brubeck Quartet». «Time Out» является одним из самых популярных джазовых альбомов в мире, однако его «огромный успех был неожиданным», так как альбом был одним из самых инновационных по ритму в истории джаза. Квартет Брубека одним из первых стал сознательно экспериментировать с ритмами, не ограничиваясь стандартами — 4/4 и 3/4. Издательский лейбл полагал, что подобные инновации не будут интересны публике, а музыкальные критики заранее были недовольны искажением джазовых основ. Но, как пишет обозреватель AllMusic, считающий «Time Out» шедевром, «на этот раз вкус публики оказался более «продвинутым», чем у критиков». Альбом стал очень популярным, ведомый хитом «Take Five» (в размере 5/4), написанным саксофонистом квартета Полом Дезмондом.

Отзывы о товаре Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Елизавета Т.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок. Надеюсь, слушают, довольны мои друзья
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный диск и качество звучания на высоте. Товар качественный.



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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Rondo ? La Turk, Strange Meadow Lark, Take Five, Three To Get Ready, Kathy's Waltz, Everybody's Jumpin', Pick Up The Sticks
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Time Out» — культовый студийный альбом 1959 года, записанный джаз-квартетом Дейва Брубека «The Dave Brubeck Quartet». «Time Out» является одним из самых популярных джазовых альбомов в мире, однако его «огромный успех был неожиданным», так как альбом был одним из самых инновационных по ритму в истории джаза. Квартет Брубека одним из первых стал сознательно экспериментировать с ритмами, не ограничиваясь стандартами — 4/4 и 3/4. Издательский лейбл полагал, что подобные инновации не будут интересны публике, а музыкальные критики заранее были недовольны искажением джазовых основ. Но, как пишет обозреватель AllMusic, считающий «Time Out» шедевром, «на этот раз вкус публики оказался более «продвинутым», чем у критиков». Альбом стал очень популярным, ведомый хитом «Take Five» (в размере 5/4), написанным саксофонистом квартета Полом Дезмондом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Елизавета Т.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок. Надеюсь, слушают, довольны мои друзья
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный диск и качество звучания на высоте. Товар качественный.


Dave Brubeck - Time Out (9003829977813) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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