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Buddy Holly - That'll Be The Day (Music Legends) (3596974239166) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Buddy Holly - That'll Be The Day (Music Legends) (3596974239166) виниловая пластинка

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Buddy Holly - That&#039;ll Be The Day (Music Legends) (3596974239166) - фото 1
Buddy Holly - That&#039;ll Be The Day (Music Legends) (3596974239166) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Holly
Альбом (сингл)
That'll Be The Day
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buddy Holly - That&#039;ll Be The Day (Music Legends) (3596974239166) - фото 1
  • Buddy Holly - That&#039;ll Be The Day (Music Legends) (3596974239166) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735010
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Holly
Альбом (сингл)
That'll Be The Day
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Peggy Sue, Maybe Baby, Well... All Right, Rave on, Rock around with Ollie Vee, Everyday, Early in the morning, You're So Square (Baby I Don't Care), Little Baby, Blue Days, Black Nights, That'll be the day, Not fade away, Oh Boy, It's So Easy, Real Wild Child, Ready Teddy, Now We're One, I'm Looking For Someone To Love, Love me, Rock Me My Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Holly - That'll Be The Day (Music Legends) (3596974239166) виниловая пластинка

Сборник записей американского певца Бадди Холли, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Карьера Бадди Холли началась в конце 1955 года, когда его заметил агент по поиску талантов Джим Денни, и трагически оборвалась 3 февраля 1959 года в авиакатастрофе в Айове. Одна из его самых известных песен — «That'll Be The Day», которая летом 1957 года заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Сразу после этого Бадди Холли добился следующего хита с синглом «Peggy Sue», который в конце лета того же года поднялся на третье место в чартах. Обе записи также были очень хорошо приняты за пределами Соединенных Штатов. За этим последовали успешные гастроли и несколько выступлений на телевидении в Великобритании и США. В 1958 году Холли женился на своей большой любви, Марии Елене Сантьяго, которой он сделал предложение на их первом свидании. Вскоре после этого он расстался со своей группой поддержки, The Crickets, и со своим менеджером Норманом Петти. Остальные участники группы сохранили права на название группы и, таким образом, смогли продолжить выступать под именем The Crickets. В 1958 году были выпущены еще два сингла The Crickets с участием Холли: «It's So Easy» и «Think It Over». Как сольный исполнитель, Холли выпустил песни «Rave On», «Early In The Morning» и «Well. All Right». В октябре 1958 года Холли записал в Нью-Йорке четыре трека с оркестровым сопровождением: «True Love Ways», «Moondreams», «Raining In My Heart» и «It Doesn't Matter Anymore». Свой последний концерт он дал вечером перед смертью в Surf Ballroom в Клир-Лейк, штат Айова.

Отзывы о товаре Buddy Holly - That'll Be The Day (Music Legends) (3596974239166) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Holly
Альбом (сингл)
That'll Be The Day
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Peggy Sue, Maybe Baby, Well... All Right, Rave on, Rock around with Ollie Vee, Everyday, Early in the morning, You're So Square (Baby I Don't Care), Little Baby, Blue Days, Black Nights, That'll be the day, Not fade away, Oh Boy, It's So Easy, Real Wild Child, Ready Teddy, Now We're One, I'm Looking For Someone To Love, Love me, Rock Me My Baby
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник записей американского певца Бадди Холли, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Карьера Бадди Холли началась в конце 1955 года, когда его заметил агент по поиску талантов Джим Денни, и трагически оборвалась 3 февраля 1959 года в авиакатастрофе в Айове. Одна из его самых известных песен — «That'll Be The Day», которая летом 1957 года заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Сразу после этого Бадди Холли добился следующего хита с синглом «Peggy Sue», который в конце лета того же года поднялся на третье место в чартах. Обе записи также были очень хорошо приняты за пределами Соединенных Штатов. За этим последовали успешные гастроли и несколько выступлений на телевидении в Великобритании и США. В 1958 году Холли женился на своей большой любви, Марии Елене Сантьяго, которой он сделал предложение на их первом свидании. Вскоре после этого он расстался со своей группой поддержки, The Crickets, и со своим менеджером Норманом Петти. Остальные участники группы сохранили права на название группы и, таким образом, смогли продолжить выступать под именем The Crickets. В 1958 году были выпущены еще два сингла The Crickets с участием Холли: «It's So Easy» и «Think It Over». Как сольный исполнитель, Холли выпустил песни «Rave On», «Early In The Morning» и «Well. All Right». В октябре 1958 года Холли записал в Нью-Йорке четыре трека с оркестровым сопровождением: «True Love Ways», «Moondreams», «Raining In My Heart» и «It Doesn't Matter Anymore». Свой последний концерт он дал вечером перед смертью в Surf Ballroom в Клир-Лейк, штат Айова.
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