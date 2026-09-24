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Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка

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Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка - фото 1
Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка - фото 2
Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка - фото 3
Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка - фото 4
Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дюна
Альбом (сингл)
Избранное
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка - фото 1
  • Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка - фото 2
  • Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка - фото 3
  • Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка - фото 4
  • Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дюна
Альбом (сингл)
Избранное
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Привет С Большого Бодуна, Коммунальная Квартира, Пулемёт (Партизанская-Октябрятская), Про Васю, Корефана (Рисовый Рай), В Городе Большом, Мечта (Море Пива), Страна Лимония, Гороскоп, За Нами Долгопрудный, Малыш, Ленчик, Фирма
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка

Ожидаемый многими релиз. На альбоме лучших песен культовой группы представлены новые аранжировки старых композиций. Гамму приятных впечатлений расширит красочное, подарочное оформление конверта. Песни Виктора Рыбина и группы "Дюна" легкие, незатейливые, всегда способными поднять настроение. Эти мелодии легко запоминаются и становятся настоящими хитами. Когда ты слышишь "Страну Лимонию" или "Коммунальную квартиру", невольно на губах появляется улыбка.

Отзывы о товаре Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дюна
Альбом (сингл)
Избранное
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Привет С Большого Бодуна, Коммунальная Квартира, Пулемёт (Партизанская-Октябрятская), Про Васю, Корефана (Рисовый Рай), В Городе Большом, Мечта (Море Пива), Страна Лимония, Гороскоп, За Нами Долгопрудный, Малыш, Ленчик, Фирма
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Ожидаемый многими релиз. На альбоме лучших песен культовой группы представлены новые аранжировки старых композиций. Гамму приятных впечатлений расширит красочное, подарочное оформление конверта. Песни Виктора Рыбина и группы "Дюна" легкие, незатейливые, всегда способными поднять настроение. Эти мелодии легко запоминаются и становятся настоящими хитами. Когда ты слышишь "Страну Лимонию" или "Коммунальную квартиру", невольно на губах появляется улыбка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Дюна - Избранное (4657819840042) виниловая пластинка - по цене 5250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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