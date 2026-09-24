Morcheeba - Big Calm (Red) (5054197945755) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
BIG CALM
Жанр
Trip-Hop
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 698501
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197945755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
BIG CALM
Жанр
Trip-Hop
Трек-лист
The Sea, Shoulder Holster, Part Of The Process, Blindfold, Let Me See Bullet Proof, Over And Over, B3Friction, Diggin A Watery Grave, Fear And Love, Big Calm
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Morcheeba - Big Calm (Red) (5054197945755) виниловая пластинка
Big Calm — второй студийный альбом британской трип-хоп-группы Morcheeba, выпущенный в 1998 году. Один из самых успешных альбомов коллектива. Издание на красном виниле.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197945755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
BIG CALM
Жанр
Trip-Hop
Трек-лист
The Sea, Shoulder Holster, Part Of The Process, Blindfold, Let Me See Bullet Proof, Over And Over, B3Friction, Diggin A Watery Grave, Fear And Love, Big Calm
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Big Calm — второй студийный альбом британской трип-хоп-группы Morcheeba, выпущенный в 1998 году. Один из самых успешных альбомов коллектива. Издание на красном виниле.
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Morcheeba - Big Calm (Red) (5054197945755) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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