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Smokie - From Wishes To Kisses (5711053020932) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Smokie - From Wishes To Kisses (5711053020932) виниловая пластинка

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Smokie - From Wishes To Kisses (5711053020932) виниловая пластинка - фото 1
Smokie - From Wishes To Kisses (5711053020932) виниловая пластинка - фото 2
Smokie - From Wishes To Kisses (5711053020932) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
From Wishes To Kisses
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Smokie - From Wishes To Kisses (5711053020932) виниловая пластинка - фото 1
  • Smokie - From Wishes To Kisses (5711053020932) виниловая пластинка - фото 2
  • Smokie - From Wishes To Kisses (5711053020932) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698486
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
From Wishes To Kisses
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Living Next Door to Alice, Why, Mistral Wind, Oh Carol, She Rides Wild Horses, And the Night Stood Still, Mexican Girl, Somethings Been Making Me Blue, Looking for You, Josephine, If You Think You Know How to Love Me, Rose a Lee
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Smokie - From Wishes To Kisses (5711053020932) виниловая пластинка

Компиляция хитов группы Smokie. Группа Smokie получила свое название в 1974 году, однако она была образована в 1965 году и сменила несколько названий, в том числе The Yen, The Sphynx и Essence, пока не была названа тем именем, под которым она известна сейчас, но его написание было изменено с Smokey на Smokie после выхода второго альбома из-за угрозы подать на группу в суд известным американским исполнителем Смоки Робинсоном (Smokey Robinson). Дебютный альбом коллектива вышел в начале 1975 года, но в первый тур в качестве хедлайнеров музыканты поехали только после выхода второго диска "Changing All The Time". С выходом альбома "Midnight Cafe" и сингла "Living Next Door To Alice" группа стала звездами по всей Европе. Два последующих диска только укрепили этот статус. В 1979 году вышел альбом "The Other Side Of The Road", который был целиком записан в Австралии. В начале 80-х вокалист коллектива Крис Норман начал записывать сольный диск, что потом привело к его уходу из Smokie в 1986 году, но группа продолжила свою деятельность, выпустив после этого больше дюжины альбомов.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
From Wishes To Kisses
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Living Next Door to Alice, Why, Mistral Wind, Oh Carol, She Rides Wild Horses, And the Night Stood Still, Mexican Girl, Somethings Been Making Me Blue, Looking for You, Josephine, If You Think You Know How to Love Me, Rose a Lee
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Компиляция хитов группы Smokie. Группа Smokie получила свое название в 1974 году, однако она была образована в 1965 году и сменила несколько названий, в том числе The Yen, The Sphynx и Essence, пока не была названа тем именем, под которым она известна сейчас, но его написание было изменено с Smokey на Smokie после выхода второго альбома из-за угрозы подать на группу в суд известным американским исполнителем Смоки Робинсоном (Smokey Robinson). Дебютный альбом коллектива вышел в начале 1975 года, но в первый тур в качестве хедлайнеров музыканты поехали только после выхода второго диска "Changing All The Time". С выходом альбома "Midnight Cafe" и сингла "Living Next Door To Alice" группа стала звездами по всей Европе. Два последующих диска только укрепили этот статус. В 1979 году вышел альбом "The Other Side Of The Road", который был целиком записан в Австралии. В начале 80-х вокалист коллектива Крис Норман начал записывать сольный диск, что потом привело к его уходу из Smokie в 1986 году, но группа продолжила свою деятельность, выпустив после этого больше дюжины альбомов.


Теги товара: Поп-музыка
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