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Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 купить с доставкой в Москве
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Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01

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Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 1
Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 2
Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 3
Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 4
Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 5
Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный кондиционер
Макс. поддерживаемая температура °С
да
Пульт дистанционного управления
да
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
нет
Макс. производительность обогрева, кВт
да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
нет
Класс энергоэффективности
нет
  • Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 1
  • Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 2
  • Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 3
  • Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 4
  • Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 5
  • Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697277
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Характеристики

Бренд
Funai
Тип товара
Мобильный кондиционер
Макс. поддерживаемая температура °С
да
Пульт дистанционного управления
да
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
нет
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
нет
Макс. уровень шума, дБ
53/54 дБ
Макс. производительность обогрева, кВт
да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
нет
Класс энергоэффективности
нет
Класс пылевлагозащищенности
да
Вариант размещения
вентиляция/осушение
Макс. потребляемая мощность
2190
Номинальный ток, A
да
Напряжение электропитания, В
782
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х32х31
Вес, кг.
20

Описание товара Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01

Мобильный кондиционер FUNAI серии CROCUS - это простой в установке и эксплуатации прибор.

Отзывы о товаре Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Funai
Тип товара
Мобильный кондиционер
Макс. поддерживаемая температура °С
да
Пульт дистанционного управления
да
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
нет
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
нет
Макс. уровень шума, дБ
53/54 дБ
Макс. производительность обогрева, кВт
да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
нет
Класс энергоэффективности
нет
Класс пылевлагозащищенности
да
Развернуть
Вариант размещения
вентиляция/осушение
Макс. потребляемая мощность
2190
Номинальный ток, A
да
Напряжение электропитания, В
782
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер FUNAI серии CROCUS - это простой в установке и эксплуатации прибор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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