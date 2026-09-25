Описание товара Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект

Сплит-система Electrolux EACS-07HSM/N8_2 из серии Smartline — это современное решение для создания комфортного микроклимата в жилых помещениях площадью до 23 м?. Дизайн выполнен в универсальном белом цвете, что позволяет гармонично вписать его в любой интерьер. Корпус внутреннего блока отличается лаконичностью и плавными линиями, а габариты (29,2 см в высоту, 72,9 см в ширину и 20 см в глубину) обеспечивают компактное размещение на стене без лишнего внимания к себе. Внешний блок также выполнен в белом цвете, что способствует его незаметности на фасаде здания. Благодаря горизонтальной установке монтаж сплит-системы становится максимально простым и удобным, а комплект крепежа, входящий в комплект, избавляет от необходимости поиска дополнительных аксессуаров. Встроенный цифровой дисплей с яркой подсветкой информирует пользователя о текущих настройках и температуре, а индикаторы на пульте управления позволяют быстро ориентироваться в режимах работы. Возможность дистанционного управления с помощью мобильного приложения по Wi-Fi предоставляет полный контроль над климатом в помещении даже на расстоянии. Это особенно удобно для тех, кто хочет заранее подготовить комнату к возвращению домой или изменить параметры работы устройства, не вставая с места. Данная модель поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, что делает её универсальным помощником в любое время года. Высокий класс энергоэффективности A (по новому обозначению — D) обеспечивает экономичное потребление электроэнергии при мощности 1,3 кВт. Производительность устройства одинакова как при охлаждении, так и при обогреве — 2,34 кВт, что гарантирует быстрое достижение желаемой температуры. Точная регулировка с шагом в 1°C позволяет создать идеальные условия для отдыха или работы, а функция интенсивного охлаждения быстро снизит температуру в помещении в жаркий день. Встроенный таймер на включение и отключение обеспечивает дополнительное удобство, позволяя программировать работу техники по индивидуальному расписанию. Технология самодиагностики своевременно выявляет возможные неисправности, что значительно облегчает обслуживание и продлевает срок службы оборудования. Автоматическая очистка внутреннего блока препятствует образованию плесени и неприятных запахов, поддерживая свежесть воздуха в комнате. В системе предусмотрен промываемый воздушный фильтр, который эффективно задерживает пыль и другие загрязнения, обеспечивая чистоту и безопасность микроклимата. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 26 дБ, что позволяет использовать сплит-систему даже в ночное время, не беспокоясь о нарушении сна. В режиме Sleep устройство поддерживает комфортную температуру и минимальный уровень шума, способствуя полноценному отдыху. Максимальный перепад высоты между внутренним и внешним блоками достигает 8 метров, а длина магистрали — до 20 метров, что предоставляет большую свободу при выборе места установки. Минимальная температура воздуха для работы внешнего блока составляет ?7°C, что позволяет использовать устройство для обогрева в холодное время года. В комплекте предусмотрен удобный пульт управления, с помощью которого можно быстро переключать режимы, регулировать температуру и задавать таймер. Внешний вид сплит-системы отличается элегантностью и современностью, что особенно важно для тех, кто ценит стильные решения в оформлении интерьера. Белый цвет корпуса и отсутствие лишних деталей придают устройству легкость и визуальную невесомость. Благодаря такому дизайну техника органично сочетается с любым стилем — от классики до минимализма. Все элементы управления интуитивно понятны, а цифровой дисплей с подсветкой делает эксплуатацию максимально удобной даже в условиях недостаточного освещения. Энергосберегающие технологии и возможность управления через мобильное приложение делают сплит-систему оптимальным выбором для тех, кто ценит комфорт, функциональность и современные решения. Независимо от сезона, устройство поможет создать уютную атмосферу, поддерживая заданную температуру и обеспечивая приток свежего воздуха. Надёжность, стильный дизайн и широкий набор функций делают эту модель отличным выбором для дома или офиса.