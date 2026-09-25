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Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue

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Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
голубой
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 790 руб. 
Начислим 301 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736597
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue
18 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
голубой
Комплектация
воздуховод с переходниками, дренажный шланг, колеса, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Макс. уровень шума, дБ
50
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
950
Номинальный ток, A
4.1
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х37х33
Вес, кг.
22

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue

Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09 DWB/N6 Blue мощностью 2,6 кВт предназначен для помещений площадью до 24 м?. Устройство работает в режимах охлаждения, вентиляции и осушения воздуха, обеспечивая комфортный микроклимат в любое время года. Модель выделяется стильным современным дизайном со спиральными жалюзи, которые не только придают прибору уникальный внешний вид, но и способствуют равномерному распределению воздушного потока. Яркое цветовое решение в синем исполнении станет акцентным элементом современного интерьера, сочетая функциональность и эстетику. Высокая производительность по воздуху составляет 380 м?/ч, что позволяет быстро охлаждать помещение и эффективно поддерживать заданную температуру. Предусмотрены три скорости вращения вентилятора для выбора оптимальной интенсивности воздушного потока. Таймер позволяет программировать автоматическое включение и отключение прибора. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Управление электронное, с пульта ДУ. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
голубой
Комплектация
воздуховод с переходниками, дренажный шланг, колеса, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Макс. уровень шума, дБ
50
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Развернуть
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
950
Номинальный ток, A
4.1
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09 DWB/N6 Blue мощностью 2,6 кВт предназначен для помещений площадью до 24 м?. Устройство работает в режимах охлаждения, вентиляции и осушения воздуха, обеспечивая комфортный микроклимат в любое время года. Модель выделяется стильным современным дизайном со спиральными жалюзи, которые не только придают прибору уникальный внешний вид, но и способствуют равномерному распределению воздушного потока. Яркое цветовое решение в синем исполнении станет акцентным элементом современного интерьера, сочетая функциональность и эстетику. Высокая производительность по воздуху составляет 380 м?/ч, что позволяет быстро охлаждать помещение и эффективно поддерживать заданную температуру. Предусмотрены три скорости вращения вентилятора для выбора оптимальной интенсивности воздушного потока. Таймер позволяет программировать автоматическое включение и отключение прибора. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Управление электронное, с пульта ДУ. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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