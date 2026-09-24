Top.Mail.Ru
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
Количество скоростей воздушного потока
3
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
21 540 руб.  40 380 руб. 
Начислим 345 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661268
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black
21 540 руб. -47%
40 380 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
оздуховод для вывода горячего воздуха, Моющийся воздушный фильтр, Оконный переходник, Пульт управления, Шасси, Шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
780
Номинальный ток, A
3.4
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
36
Высота внутреннего блока, см
69
Глубина внутреннего блока, см
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х41х41
Вес, кг.
22.7

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black

Мобильный кондиционер BALLU Eclipse BPAC-07 EPB/N6 в черном цвете – идеальное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Мобильные кондиционеры BALLU серии Eclipse выделяется оригинальным черным матовым покрытием корпуса и жалюзи в форме окошка-иллюминатора. Благодаря своим компактным размерам и стильному дизайну он легко впишется в любой интерьер. Прибор имеет максимальный класс энергоэффективности благодаря современному озонобезопасному фреону R290.Мобильный кондиционер BALLU Eclipse BPAC-07 EPB/N6 обеспечивает быстрое охлаждение помещения площадью до 18 м2, а также подходит для осушения и вентиляции. Управление по Wi-Fi, 3 скорости вентилятора и функция авторестарта делают его использование максимально удобным.Функция AUTO-SWING и несколько скоростей воздушного потока помогут выбрать настроить комфортную работу прибора, отвечающую вашим потребностям.Уникальное отличие этого кондиционера в том, что он может работать как полноценный осушитель – вы можете задать нужный уровень влажности и с помощью дренажного шланга, который идет в комплекте, организовать процесс осушения в помещении с повышенным уровнем влажности.Эргономика прибора максимально продумана – шасси, утапливаемые ручки, цветная сенсорная панель управления и кронштейн для кабеля делают пользование прибором максимально приятным.Управление прибором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
оздуховод для вывода горячего воздуха, Моющийся воздушный фильтр, Оконный переходник, Пульт управления, Шасси, Шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Развернуть
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
780
Номинальный ток, A
3.4
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
36
Высота внутреннего блока, см
69
Глубина внутреннего блока, см
33
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер BALLU Eclipse BPAC-07 EPB/N6 в черном цвете – идеальное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Мобильные кондиционеры BALLU серии Eclipse выделяется оригинальным черным матовым покрытием корпуса и жалюзи в форме окошка-иллюминатора. Благодаря своим компактным размерам и стильному дизайну он легко впишется в любой интерьер. Прибор имеет максимальный класс энергоэффективности благодаря современному озонобезопасному фреону R290.Мобильный кондиционер BALLU Eclipse BPAC-07 EPB/N6 обеспечивает быстрое охлаждение помещения площадью до 18 м2, а также подходит для осушения и вентиляции. Управление по Wi-Fi, 3 скорости вентилятора и функция авторестарта делают его использование максимально удобным.Функция AUTO-SWING и несколько скоростей воздушного потока помогут выбрать настроить комфортную работу прибора, отвечающую вашим потребностям.Уникальное отличие этого кондиционера в том, что он может работать как полноценный осушитель – вы можете задать нужный уровень влажности и с помощью дренажного шланга, который идет в комплекте, организовать процесс осушения в помещении с повышенным уровнем влажности.Эргономика прибора максимально продумана – шасси, утапливаемые ручки, цветная сенсорная панель управления и кронштейн для кабеля делают пользование прибором максимально приятным.Управление прибором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black - стоимость товара 21540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...