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Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red

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Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
красный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 790 руб. 
Начислим 301 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736598
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red
18 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
красный
Комплектация
воздуховод с переходниками, дренажный шланг, колеса, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Макс. уровень шума, дБ
50
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
950
Номинальный ток, A
4.1
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х37х33
Вес, кг.
22

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red

Мобильный кондиционер с максимальной производительностью охлаждения 2.6 кВт, рассчитан на помещения до 24 м?. Оснащен тремя скоростями вентилятора, режимами охлаждения, вентиляции и осушения, поддержкой Wi-Fi и дистанционным управлением. Использует экологичный хладагент R290 и работает на инверторной технологии. Быстрое охлаждение за счет высокой производительности по воздуху 380 м?/ч и равномерного распределения потока благодаря спиральным жалюзи. Полноценная мобильность обеспечивается колесной базой, компактными размерами и простотой установки - все необходимые элементы для подключения идут в комплекте. Поддержка управления через мобильное приложение и интеграция в системы умного дома Hommyn и Tuya Smart Life расширяют возможности автоматизации и контроля климата. Присутствуют таймеры на включение и выключение, а также режим "Сон" для комфортной работы в ночное время. Современный дизайн с ярким темно-красным цветовым акцентом и спиральными жалюзи выгодно выделяет устройство в любом интерьере. Кондиционер не требует специального монтажа, легко перемещается между комнатами и идеально подходит для арендуемого жилья или помещений без возможности установки сплит-систем.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
красный
Комплектация
воздуховод с переходниками, дренажный шланг, колеса, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Макс. уровень шума, дБ
50
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Развернуть
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
950
Номинальный ток, A
4.1
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер с максимальной производительностью охлаждения 2.6 кВт, рассчитан на помещения до 24 м?. Оснащен тремя скоростями вентилятора, режимами охлаждения, вентиляции и осушения, поддержкой Wi-Fi и дистанционным управлением. Использует экологичный хладагент R290 и работает на инверторной технологии. Быстрое охлаждение за счет высокой производительности по воздуху 380 м?/ч и равномерного распределения потока благодаря спиральным жалюзи. Полноценная мобильность обеспечивается колесной базой, компактными размерами и простотой установки - все необходимые элементы для подключения идут в комплекте. Поддержка управления через мобильное приложение и интеграция в системы умного дома Hommyn и Tuya Smart Life расширяют возможности автоматизации и контроля климата. Присутствуют таймеры на включение и выключение, а также режим "Сон" для комфортной работы в ночное время. Современный дизайн с ярким темно-красным цветовым акцентом и спиральными жалюзи выгодно выделяет устройство в любом интерьере. Кондиционер не требует специального монтажа, легко перемещается между комнатами и идеально подходит для арендуемого жилья или помещений без возможности установки сплит-систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red - стоимость товара 18790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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