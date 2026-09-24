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Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y

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Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 9
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 10
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 11
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 12
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
3
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 9
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 10
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 11
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 12
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
30 391 руб.  38 000 руб. 

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28 871 руб. 

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В наличии
Код товара: 696480
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Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y
30 391 руб. -20%
38 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
49
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
470
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1100
Номинальный ток, A
5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
44
Высота внутреннего блока, см
34
Глубина внутреннего блока, см
83
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х48х44
Вес, кг.
30

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y

Серия Aura это продвинутые мобильные кондиционеры с расширенным функционалом. Модель BPAC-09 CP/N1_24Y мощностью 2,6 кВт предназначена для охлаждения помещений площадью до 24м2. Функция управления по Wi-Fi позволяет контролировать работу прибора с помощью вашего смартфона, где бы вы ни находились. А три возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, автоматическое покачивание жалюзи AUTO-SWING, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
49
Развернуть
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
470
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1100
Номинальный ток, A
5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
44
Высота внутреннего блока, см
34
Глубина внутреннего блока, см
83
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Aura это продвинутые мобильные кондиционеры с расширенным функционалом. Модель BPAC-09 CP/N1_24Y мощностью 2,6 кВт предназначена для охлаждения помещений площадью до 24м2. Функция управления по Wi-Fi позволяет контролировать работу прибора с помощью вашего смартфона, где бы вы ни находились. А три возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, автоматическое покачивание жалюзи AUTO-SWING, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 30391 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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