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Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект купить с доставкой в Москве
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Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект

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Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект - фото 2
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект - фото 3
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект - фото 4
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
26
Макс. производительность обогрева, кВт
2.64
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.64
  • Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект - фото 1
  • Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект - фото 2
  • Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект - фото 3
  • Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект - фото 4
  • Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 971 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735157
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
26
Макс. уровень шума, дБ
23
Макс. производительность обогрева, кВт
2.64
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.64
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
510
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
820
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49.5
Глубина внешнего блока, см
27
Ширина внутреннего блока, см
72
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
18.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х54х37х30х27
Вес, кг.
36

Описание товара Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект

On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет.

Отзывы о товаре Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-09HN8_22Y комплект




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
26
Макс. уровень шума, дБ
23
Макс. производительность обогрева, кВт
2.64
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.64
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
510
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
820
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49.5
Глубина внешнего блока, см
27
Ширина внутреннего блока, см
72
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
18.7
Страна производитель
Китай
Описание
On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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