Кондиционер мобильный Electrolux EACM-8 CL/N3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%27 040 руб. 40 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142635
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х49х37
Вес, кг.
29
Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM-8 CL/N3
Мобильный кондиционер, не требует сложной установки, работает безшумно. Легко располагается в любом подходящем месте. Работает на охлаждение.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
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Мобильный кондиционер, не требует сложной установки, работает безшумно. Легко располагается в любом подходящем месте. Работает на охлаждение.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
Достоинства:
Пульт дистанционного управления с подсветкой, мобильность.
Недостатки:
Не обнаружила минусов, всем довольная.
Комментарий:
Быстро охлаждает комнату 22 квадрата. Красивая подсветка для разных режимов кондиционера. Есть режим осушения. Часто пользуюсь таймером, чтоб охладить комнату в мое отсутствие.
Достоинства:
удобный в эксплуатации, энергосберегающий (класс А);
не требует удаления конденсата, это происходит автоматически; вентилятор работает на 3-х скоростях. Понравилось, что есть таймер и режим сна. Удобно перемещать на роликах с помощью специальной петли.
Недостатки:
не нашла
Комментарий:
В принципе, вещь удобная. Можно перевозить с собой. Мы брали с собой на арендованную дачу.
Достоинства:
Отлично охлаждает и сушит, несколько режимов работы, относительно тихий, удобный компактный размер, имеется пульт, таймеры: выключение/включение.
Недостатки:
За 11 месяцев не найдено.
Комментарий:
Летом на кухне стояла невыносимая жара. Довольно мощные вентиляторы не справлялись. Был нужен именно кондиционер. Этот подошёл идеально.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux EACM-8 CL/N3
Достоинства:
Пульт дистанционного управления с подсветкой, мобильность.
Недостатки:
Не обнаружила минусов, всем довольная.
Комментарий:
Быстро охлаждает комнату 22 квадрата. Красивая подсветка для разных режимов кондиционера. Есть режим осушения. Часто пользуюсь таймером, чтоб охладить комнату в мое отсутствие.
Достоинства:
удобный в эксплуатации, энергосберегающий (класс А);
не требует удаления конденсата, это происходит автоматически; вентилятор работает на 3-х скоростях. Понравилось, что есть таймер и режим сна. Удобно перемещать на роликах с помощью специальной петли.
Недостатки:
не нашла
Комментарий:
В принципе, вещь удобная. Можно перевозить с собой. Мы брали с собой на арендованную дачу.
Достоинства:
Отлично охлаждает и сушит, несколько режимов работы, относительно тихий, удобный компактный размер, имеется пульт, таймеры: выключение/включение.
Недостатки:
За 11 месяцев не найдено.
Комментарий:
Летом на кухне стояла невыносимая жара. Довольно мощные вентиляторы не справлялись. Был нужен именно кондиционер. Этот подошёл идеально.