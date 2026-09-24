Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC
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Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%28 491 руб. 35 630 руб.
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В наличии
Код товара: 696489
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
28 491 руб. -20%
35 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х43
Вес, кг.
29
Описание товара Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC
Оконные кондиционеры серии Wind Cool – это надежные многофункциональные приборы, способные работать в режиме охлаждения, осушения, вентиляции. Кондиционер BALLU BWC-09 AC мощностью 2,64 кВт эффективен для охлаждения помещений площадью до 24 м?. Моноблочный, компактный прибор с оптимальным набором режимов и настроек.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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Оконные кондиционеры серии Wind Cool – это надежные многофункциональные приборы, способные работать в режиме охлаждения, осушения, вентиляции. Кондиционер BALLU BWC-09 AC мощностью 2,64 кВт эффективен для охлаждения помещений площадью до 24 м?. Моноблочный, компактный прибор с оптимальным набором режимов и настроек.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 28491 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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