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Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3

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Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 2
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Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
13 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Макс. производительность обогрева, кВт
2.8
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 891 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736595
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
13 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
воздуховод с переходниками, дренажный шланг, колеса, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Макс. уровень шума, дБ
49
Макс. производительность обогрева, кВт
2.8
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
390
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1750
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внутреннего блока, см
41
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
35.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х46х40
Вес, кг.
34

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3

Мобильный кондиционер Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 мощностью 3.5 кВт на охлаждение и 2,8 кВт на обогрев предназначен для помещений площадью до 30 м?. Модель работает в четырех режимах: охлаждение, обогрев, осушение и автоматический режим с поддержанием заданной температуры. Устройство оснащено уникальной решеткой воздуховода, создающей волнообразный поток воздуха при включении функции SWING. Предусмотрены две скорости вращения вентилятора, режим интенсивного охлаждения SUPER, ночной режим SLEEP с пониженным уровнем шума и встроенный отключаемый ионизатор для оздоровления воздуха. Таймер позволяет программировать включение и отключение прибора на 24 часа. Система автоматического испарения конденсата в режиме охлаждения исключает необходимость ручного слива воды. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Управление электронное, с пульта ДУ и панели управления с LED-дисплеем. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
13 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
воздуховод с переходниками, дренажный шланг, колеса, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Макс. уровень шума, дБ
49
Макс. производительность обогрева, кВт
2.8
Развернуть
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
390
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1750
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внутреннего блока, см
41
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
35.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 мощностью 3.5 кВт на охлаждение и 2,8 кВт на обогрев предназначен для помещений площадью до 30 м?. Модель работает в четырех режимах: охлаждение, обогрев, осушение и автоматический режим с поддержанием заданной температуры. Устройство оснащено уникальной решеткой воздуховода, создающей волнообразный поток воздуха при включении функции SWING. Предусмотрены две скорости вращения вентилятора, режим интенсивного охлаждения SUPER, ночной режим SLEEP с пониженным уровнем шума и встроенный отключаемый ионизатор для оздоровления воздуха. Таймер позволяет программировать включение и отключение прибора на 24 часа. Система автоматического испарения конденсата в режиме охлаждения исключает необходимость ручного слива воды. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Управление электронное, с пульта ДУ и панели управления с LED-дисплеем. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна.
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Отзывы


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