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Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект купить с доставкой в Москве
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Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект

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Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 1
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 2
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 3
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 4
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 5
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 6
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 7
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 8
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 9
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 10
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 11
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 12
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
26
Макс. производительность обогрева, кВт
2.78
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.64
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 1
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 2
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 3
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 4
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 5
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 6
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 7
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 8
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 9
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 10
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 11
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 12
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 730 руб. 
Начислим 348 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект
21 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
пульт управления, набор крепежа, сетевой кабель с вилкой
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
26
Макс. уровень шума, дБ
27
Макс. производительность обогрева, кВт
2.78
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.64
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1300
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49.5
Глубина внешнего блока, см
27
Ширина внутреннего блока, см
72
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х54х38х30х27
Вес, кг.
37

Описание товара Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект

Сплит-система Electrolux EACS-09HSM-N8 V2 является идеальным выбором для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 26 м?. Устройство выполнено в строгом белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Корпус внешнего блока также окрашен в белый цвет. Монтаж осуществляется на стене в горизонтальном положении, что обеспечивает оптимальное распределение воздуха по помещению. Внешний и внутренний блоки имеют компактные размеры и небольшой вес, что упрощает установку и обслуживание системы. Сплит-система оснащена цифровым дисплеем с подсветкой, на котором отображается текущая температура вблизи прибора и пульта. Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта, что обеспечивает удобство использования. В комплект поставки входят пульт управления, набор крепежа и сетевой кабель с вилкой. Устройство обладает множеством режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Такое разнообразие позволяет подобрать наиболее подходящий режим в зависимости от погодных условий и личных предпочтений. Присутствует также режим Sleep, который обеспечивает комфортные условия для сна, и функция интенсивного охлаждения для быстрого понижения температуры. Сплит-система оснащена системой самодиагностики, которая в случае неисправности самостоятельно определяет проблему и информирует об этом пользователя. Регулировка температуры осуществляется с точностью до 1 °C, что позволяет создать наиболее комфортные условия. В устройстве применена система фильтрации с промываемым воздушным фильтром, который эффективно очищает воздух от пыли и аллергенов. Потребляемая мощность устройства составляет 1.3 кВт, а производительность при обогреве и охлаждении – 2.78 кВт и 2.64 кВт соответственно. Уровень шума внешнего и внутреннего блока составляет 53 и 27 дБ, что позволяет использовать устройство даже во время сна или отдыха без беспокойства о шуме.

Отзывы о товаре Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
пульт управления, набор крепежа, сетевой кабель с вилкой
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
26
Макс. уровень шума, дБ
27
Макс. производительность обогрева, кВт
2.78
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.64
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1300
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49.5
Глубина внешнего блока, см
27
Ширина внутреннего блока, см
72
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Сплит-система Electrolux EACS-09HSM-N8 V2 является идеальным выбором для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 26 м?. Устройство выполнено в строгом белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Корпус внешнего блока также окрашен в белый цвет. Монтаж осуществляется на стене в горизонтальном положении, что обеспечивает оптимальное распределение воздуха по помещению. Внешний и внутренний блоки имеют компактные размеры и небольшой вес, что упрощает установку и обслуживание системы. Сплит-система оснащена цифровым дисплеем с подсветкой, на котором отображается текущая температура вблизи прибора и пульта. Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта, что обеспечивает удобство использования. В комплект поставки входят пульт управления, набор крепежа и сетевой кабель с вилкой. Устройство обладает множеством режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Такое разнообразие позволяет подобрать наиболее подходящий режим в зависимости от погодных условий и личных предпочтений. Присутствует также режим Sleep, который обеспечивает комфортные условия для сна, и функция интенсивного охлаждения для быстрого понижения температуры. Сплит-система оснащена системой самодиагностики, которая в случае неисправности самостоятельно определяет проблему и информирует об этом пользователя. Регулировка температуры осуществляется с точностью до 1 °C, что позволяет создать наиболее комфортные условия. В устройстве применена система фильтрации с промываемым воздушным фильтром, который эффективно очищает воздух от пыли и аллергенов. Потребляемая мощность устройства составляет 1.3 кВт, а производительность при обогреве и охлаждении – 2.78 кВт и 2.64 кВт соответственно. Уровень шума внешнего и внутреннего блока составляет 53 и 27 дБ, что позволяет использовать устройство даже во время сна или отдыха без беспокойства о шуме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект - этот товар вы можете купить по цене 21730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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