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Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W купить с доставкой в Москве
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Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W

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Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 1
Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 2
Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 3
Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 4
Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 5
Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 1
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 2
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 3
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 4
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 5
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697273
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Характеристики

Бренд
Funai
Тип товара
Очиститель воздуха
Вес, кг.
4.4

Описание товара Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W

Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.

Отзывы о товаре Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W




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Характеристики
Бренд
Funai
Тип товара
Очиститель воздуха
Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y300S01W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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