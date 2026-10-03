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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) купить с доставкой в Москве
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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU)

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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 1
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 2
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 3
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 4
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 5
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 6
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 7
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 8
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 9
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 10
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 11
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 12
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 13
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 14
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 15
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 16
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 17
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 18
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 19
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 20
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 21
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 22
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 23
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 24
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 25
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 26
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 27
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 28
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 29
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 30
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 31
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 32
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 33
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 34
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 35
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 36
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 37
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 38
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 1
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 2
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 3
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 4
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 5
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 6
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 7
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 8
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 9
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 10
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 11
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 12
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 13
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 14
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 15
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 16
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 17
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 18
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 19
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 20
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 21
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 22
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 23
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 24
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 25
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 26
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 27
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 28
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 29
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 30
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 31
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 32
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 33
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 34
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 35
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 36
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 37
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 38
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640959
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха, анализатор качества воздуха, индикатор загрязнения фильтра
Фильтры
HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный, электростатический
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х30х30
Вес, кг.
9.55

Описание товара Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU)

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite обеспечивает высокое качество борьбы с загрязнителями воздуха. УФ-лампа нейтрализует микробы, вирусы и бактерии. Фильтр предварительной очистки тщательно задерживает частицы пыли и аллергены, а угольный фильтр помогает устранять неприятные запахи. В данной модели также реализованы функции ионизации и озонирования. На корпусе Xiaomi Smart Air Purifier Elite расположены сенсорные кнопки управления и дисплей. С помощью таймера можно запрограммировать определенное время работы. Интегрированный модуль Wi-Fi позволяет организовать управление через фирменное приложение на смартфоне.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха, анализатор качества воздуха, индикатор загрязнения фильтра
Фильтры
HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный, электростатический
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
60
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite обеспечивает высокое качество борьбы с загрязнителями воздуха. УФ-лампа нейтрализует микробы, вирусы и бактерии. Фильтр предварительной очистки тщательно задерживает частицы пыли и аллергены, а угольный фильтр помогает устранять неприятные запахи. В данной модели также реализованы функции ионизации и озонирования. На корпусе Xiaomi Smart Air Purifier Elite расположены сенсорные кнопки управления и дисплей. С помощью таймера можно запрограммировать определенное время работы. Интегрированный модуль Wi-Fi позволяет организовать управление через фирменное приложение на смартфоне.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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