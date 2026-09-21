Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS)
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Характеристики
Тип товара
Мойка воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700506
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х33
Вес, кг.
4.2
Описание товара Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS)
Новая серия Venta Comfort Plus - это усовершенствованная версия классической 5-ой серии моек воздуха Venta. По сравнению с предыдущим модельным рядом серия Comort Plus обладает более высокой производительностью и удобным управлением благодаря интерактивному сенсорному дисплею, который отображает текущие настройки прибора. Venta - это единственная мойка воздуха с полностью разборным корпусом, который можно легко помыть под душем или в ПММ при температуре до 50 градусов ( предварительно вынув моторный блок).
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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Новая серия Venta Comfort Plus - это усовершенствованная версия классической 5-ой серии моек воздуха Venta. По сравнению с предыдущим модельным рядом серия Comort Plus обладает более высокой производительностью и удобным управлением благодаря интерактивному сенсорному дисплею, который отображает текущие настройки прибора. Venta - это единственная мойка воздуха с полностью разборным корпусом, который можно легко помыть под душем или в ПММ при температуре до 50 градусов ( предварительно вынув моторный блок).
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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