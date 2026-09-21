Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E
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Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
воздухоочиститель
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная/настольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697271
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
воздухоочиститель
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная/настольная
Цвет
белый
Индикация
загрязненности воздуха
Фильтры
НEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
нет
Функция ароматизации
нет
Гигростат
нет
Регулировка направления увлажнения
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
50
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.75
Описание товара Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
воздухоочиститель
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная/настольная
Цвет
белый
Индикация
загрязненности воздуха
Фильтры
НEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
нет
Функция ароматизации
нет
Гигростат
нет
Регулировка направления увлажнения
нет
Развернуть
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
50
Страна производитель
Китай
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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