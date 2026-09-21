Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Земфирой Талгатовной Рамазановой, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Земфиры Талгатовны Рамазановой, содержащаяся в реестре иностранных агентов. Альбом «Z-Sides» был составлен из ранее не издававшихся песен Земфиры, написанных в период с 1997-го по 2006 год. В прессе диск часто называют сборником, что не совсем соответствует истине: все песни, записанные на нем, ранее существовали только в виде демо-треков, а для альбома Земфира сделала полноценную студийную запись. Первые упоминания о данном сборнике относятся к периоду выхода четвёртого студийного альбома «Вендетта». В 2009 году фонограммы альбома Z-Sides утекли в Сеть; коммерческий релиз альбома на компакт-дисках состоялся год спустя, в августе 2010 года. Земфира (полное имя Земфи?ра Талга?товна Рамаза?нова)— российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. С момента появления в шоу-бизнесе в 1999 году Земфира много раз изменяла внешний вид, манеру поведения на сцене и общения с журналистами. Её поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы. Земфира также отличается перфекционизмом в работе, жёсткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В её музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы.
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