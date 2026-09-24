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Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка

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Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка - фото 3
Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Glass Houses
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714721
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587007911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Glass Houses
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
You May Be Right, Sometimes A Fantasy, Don't Ask Me Why, It's Still Rock And Roll To Me, All For Leyna, I Don't Want To Be Alone, Sleeping With The Television On, C'etait Toi (You Were The One), Close To The Borderline, Through The Long Night
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You May Be Right, Sometimes A Fantasy, Don't Ask Me Why, It's Still Rock And Roll To Me, All For Leyna, I Don't Want To Be Alone, Sleeping With The Television On, C'etait Toi (You Were The One), Close To The Borderline, Through The Long Night

Отзывы о товаре Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587007911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Glass Houses
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
You May Be Right, Sometimes A Fantasy, Don't Ask Me Why, It's Still Rock And Roll To Me, All For Leyna, I Don't Want To Be Alone, Sleeping With The Television On, C'etait Toi (You Were The One), Close To The Borderline, Through The Long Night
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You May Be Right, Sometimes A Fantasy, Don't Ask Me Why, It's Still Rock And Roll To Me, All For Leyna, I Don't Want To Be Alone, Sleeping With The Television On, C'etait Toi (You Were The One), Close To The Borderline, Through The Long Night
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - Glass Houses (0196587007911) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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