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P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка

1 Отзывы
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P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка - фото 1
P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка - фото 2
P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка - фото 3
P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.02.2023
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
Trustfall
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка - фото 1
  • P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка - фото 2
  • P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка - фото 3
  • P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587726515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.02.2023
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
Trustfall
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка

Девятый студийный альбом P!nk, вышедший в 2023 году. Альбом получил в целом положительные отзывы у музыкальных критиков и занял высокие позиции в мировых чартах. В хит-парадах Великобритании, Австралии и Канады Trustfall занял первую строчку, в США - вторую. В записи альбома приняли участие группа The Lumineers, а также Крис Стэплтон.

Отзывы о товаре P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка

28.06.2023
Рустем

Достоинства:
Быстрая доставка, новая пластинка, без нареканий

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Вот сколько Pink на сцене, а до сих пор пишет актуальную музыку. Хорошего качества пластинки, всё супер.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587726515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.02.2023
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
Trustfall
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Девятый студийный альбом P!nk, вышедший в 2023 году. Альбом получил в целом положительные отзывы у музыкальных критиков и занял высокие позиции в мировых чартах. В хит-парадах Великобритании, Австралии и Канады Trustfall занял первую строчку, в США - вторую. В записи альбома приняли участие группа The Lumineers, а также Крис Стэплтон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.06.2023
Рустем

Достоинства:
Быстрая доставка, новая пластинка, без нареканий

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Вот сколько Pink на сцене, а до сих пор пишет актуальную музыку. Хорошего качества пластинки, всё супер.


P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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