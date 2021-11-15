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Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка - фото 1
Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка - фото 2
Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Flag
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка - фото 1
  • Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка - фото 2
  • Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753370049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Flag
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Tied Up, Of Course I'm Lying, 3rd Of June, Blazing Saddles, The Race, Alhambra, Otto Di Catania, Tied Up In Red, Tied Up In Gear
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома "Flag" швейцарских электронщиков Yello, вышедшее в 2012 году. Шестая студийная работа появилась на прилавках в ноябре 1988 года. Альбом тепло встретили на родине (третья строка хит-парада), но в Британии он достиг только 56 позиции, а в США - 152.

Отзывы о товаре Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
15.11.2021
Михаил К.

Достоинства:
Отличное качество звучания

Комментарий:
Yello вообще классная команда
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2021
alex avi

Достоинства:
Качество записи и сама полиграфия на вы оком уровне, как всегда у этой группы.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753370049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Flag
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Tied Up, Of Course I'm Lying, 3rd Of June, Blazing Saddles, The Race, Alhambra, Otto Di Catania, Tied Up In Red, Tied Up In Gear
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Переиздание на виниле альбома "Flag" швейцарских электронщиков Yello, вышедшее в 2012 году. Шестая студийная работа появилась на прилавках в ноябре 1988 года. Альбом тепло встретили на родине (третья строка хит-парада), но в Британии он достиг только 56 позиции, а в США - 152.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2021
Михаил К.

Достоинства:
Отличное качество звучания

Комментарий:
Yello вообще классная команда
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2021
alex avi

Достоинства:
Качество записи и сама полиграфия на вы оком уровне, как всегда у этой группы.


Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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