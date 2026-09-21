Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Песни - как птицы. Где бы они не летали - когда-нибудь они должны прилететь в гнездо. Есть песни, которые сразу объединяются в альбомы и рассказывают историю – как опера. А есть песни, которые долго живут сами по себе. Но лишенным дома песням тяжело – и они тоже слетаются в гнездо альбома. В Истории Аквариума случались и такие и такие. И гнезда их так и назывались «История Аквариума». Там были «Акустика», «Электричество», «Архив», «Библиотека Вавилона», «Кунсткамера».. Потом, где-то в Средние Века, традиция эта потерялась – хотя «Наша Жизнь с Точки Зрения Деревьев», «Воздухоплавание в Компании Сфинксов» и «Тайная История Пчеловодства», очевидно, принадлежат этой же серии. Вот теперь эту серию пополнил альбом «Тор».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитSystem Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитДмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Ро...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитМуслим Магомаев - Синяя Вечность (4680068807276) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 800 руб. 3 900 руб.700 руб. в СплитAdele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитMiush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЕлена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитVarious Artists - Led Zeppelin Origins (3596974196964 ) винилова...
-
В наличииЦена 2 950 руб. 3 961 руб.738 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Отзывы о товаре Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка