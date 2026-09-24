Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка
«Я считаю Таривердиева одним из главных авторов фильма». Эльдар Рязанов Микаэл Таривердиев написал музыку для 130 фильмов, и для каждого находил новые сочетания инструментов и приёмы. Он одним из первых ввёл в мелодии для кино клавесин, добавил звуки города и начал писать нетипичные для советской эстрады романсы на стихи со сложной ритмикой. Микаэл Таривердиев ориентировался не на жанр, а на сюжет фильма "Ирония судьбы или с легким паром!". Он говорил: «Все мы — независимо от возраста — ждем, когда с неба (без всяких наших на то усилий) свалится на голову принц или принцесса. Прекрасные, очаровательные, любящие, которые нас поймут, как никто до этого не понимал». В этом «Ирония судьбы» походила на рождественскую сказку — светлую и романтичную. Такую же Таривердиев решил писать и музыку. В фильме звучит много фортепианной музыки. Исполнена она была лично композитором Микаэлом Таривердиевым. «Эльдара Рязанова Микаэл Леонович благодарил за возможность работать в фильме «Ирония судьбы», – вспоминала Вера Таривердиева. – Они совпадали с Эльдаром Александровичем в любви к высокой поэзии. Ведь они первыми широко предъявили советским зрителям Цветаеву, Ахмадулину. Эффект от той картины был таков, что их пели в подворотнях. Чтобы добиться такого исполнения музыки, которое звучит в фильме, Таривердиев на репетициях с Аллой Пугачевой не жалел сил. К каждой песне сделали минимум 30 дублей».
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
Отзывы о товаре Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка