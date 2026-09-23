John Lee Hooker - House Of The Blues (8436563186356) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
House Of The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
В наличии
Код товара: 734556
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Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
House Of The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Walkin' The Boogie, Love Blues, Union Station Blues, It's My Own Fault, Leave My Wife Alone, Ramblin' By Myself, Baby You Ain't No Good, Sugar Mama, Down At The Landing, Louise, Groundhog Blues, High Priced Woman, Women And Money, Bad Boy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Lee Hooker - House Of The Blues (8436563186356) виниловая пластинка
Альбом блюзового музыканта Джона Ли Хукера, состоящий из треков, первоначально выпущенных синглами в период с 1951 по 1952 год. Chess Records выпустила альбом в 1959 году. Джон Ли Хукер — один из самых влиятельных и известных блюзовых музыкантов XX века, известный своим уникальным стилем игры на гитаре и характерным голосом.
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Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
House Of The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Walkin' The Boogie, Love Blues, Union Station Blues, It's My Own Fault, Leave My Wife Alone, Ramblin' By Myself, Baby You Ain't No Good, Sugar Mama, Down At The Landing, Louise, Groundhog Blues, High Priced Woman, Women And Money, Bad Boy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Альбом блюзового музыканта Джона Ли Хукера, состоящий из треков, первоначально выпущенных синглами в период с 1951 по 1952 год. Chess Records выпустила альбом в 1959 году. Джон Ли Хукер — один из самых влиятельных и известных блюзовых музыкантов XX века, известный своим уникальным стилем игры на гитаре и характерным голосом.
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John Lee Hooker - House Of The Blues (8436563186356) виниловая пластинка - стоимость товара 3220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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