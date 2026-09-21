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Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка

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Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка - фото 1
Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка - фото 2
Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка - фото 3
Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка - фото 4
Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ногу Свело
Альбом (сингл)
Золотое Время
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка - фото 1
  • Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка - фото 2
  • Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка - фото 3
  • Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка - фото 4
  • Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696001
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032916344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ногу Свело
Альбом (сингл)
Золотое Время
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Последний День В Раю, Золотое Время, ТелеЗвезда, Селекция, Самурай Молчание Ягнят, ЗаеЛи, beepЛАН, Пора прощаться, 2020, Дышать!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Покровским Максимом Сергеевичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Покровского Максима Сергеевича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Золотое Время - альбом группы Ногу Свело!, вышедший в 2022 году. Издание на двойном виниле в разворотном конверте. Ногу свело! - российская рок-группа из Москвы, популярная с начала 1990-х годов. Лидером группы и автором практически всех текстов и музыки является основатель группы Максим Покровский. Творчество группы разнопланово и связывает такие стили рок-музыки, как поп-панк, альтернативный рок, панк-рок, арт-панк, ска-панк, экспериментальный рок и другие. В интервью основатель и лидер группы Максим Покровский неоднократно указывал на невозможность подвести творчество к какому-то одному стилю. В некоторых более поздних работах весьма заметны элементы электронной музыки. Песни Ногу свело! отличаются характерным тонким и местами циничным юмором, самоиронией в поэзии и смелостью музыкального стиля. Группа продолжает активно издавать альбомы и вести концертную и фестивальную деятельность как в России, так и за рубежом.

Отзывы о товаре Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032916344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ногу Свело
Альбом (сингл)
Золотое Время
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Последний День В Раю, Золотое Время, ТелеЗвезда, Селекция, Самурай Молчание Ягнят, ЗаеЛи, beepЛАН, Пора прощаться, 2020, Дышать!
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Покровским Максимом Сергеевичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Покровского Максима Сергеевича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Золотое Время - альбом группы Ногу Свело!, вышедший в 2022 году. Издание на двойном виниле в разворотном конверте. Ногу свело! - российская рок-группа из Москвы, популярная с начала 1990-х годов. Лидером группы и автором практически всех текстов и музыки является основатель группы Максим Покровский. Творчество группы разнопланово и связывает такие стили рок-музыки, как поп-панк, альтернативный рок, панк-рок, арт-панк, ска-панк, экспериментальный рок и другие. В интервью основатель и лидер группы Максим Покровский неоднократно указывал на невозможность подвести творчество к какому-то одному стилю. В некоторых более поздних работах весьма заметны элементы электронной музыки. Песни Ногу свело! отличаются характерным тонким и местами циничным юмором, самоиронией в поэзии и смелостью музыкального стиля. Группа продолжает активно издавать альбомы и вести концертную и фестивальную деятельность как в России, так и за рубежом.
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