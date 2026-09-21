Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ногу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Покровским Максимом Сергеевичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Покровского Максима Сергеевича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Золотое Время - альбом группы Ногу Свело!, вышедший в 2022 году. Издание на двойном виниле в разворотном конверте. Ногу свело! - российская рок-группа из Москвы, популярная с начала 1990-х годов. Лидером группы и автором практически всех текстов и музыки является основатель группы Максим Покровский. Творчество группы разнопланово и связывает такие стили рок-музыки, как поп-панк, альтернативный рок, панк-рок, арт-панк, ска-панк, экспериментальный рок и другие. В интервью основатель и лидер группы Максим Покровский неоднократно указывал на невозможность подвести творчество к какому-то одному стилю. В некоторых более поздних работах весьма заметны элементы электронной музыки. Песни Ногу свело! отличаются характерным тонким и местами циничным юмором, самоиронией в поэзии и смелостью музыкального стиля. Группа продолжает активно издавать альбомы и вести концертную и фестивальную деятельность как в России, так и за рубежом.
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