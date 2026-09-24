Наутилус Помпилиус - Яблокитай (Green) (4680068802875) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Яблокитай
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
В наличии
Код товара: 696169
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Яблокитай
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Люди На Холме, Во Время Дождя, Странники В Ночи, Сестры Печали, 9-ый Скотч Три Царя, Нежный Вампир, Большое Сердце, Атлантида, Апельсиновый День
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Наутилус Помпилиус - Яблокитай (Green) (4680068802875) виниловая пластинка
Одиннадцатый студийный альбом, родившийся на просторах Туманного Альбиона при активном участии Билли Нельсона и Бориса Гребенщикова, и выпущенного в феврале 1997 года. Некоторые композиции, присутствующие в альбоме, такие как «Люди на холме», «Во время дождя», «Нежный вампир», сопровождали героя Сергея Бодрова младшего в его одиссее по культурной столице России в культовом фильме Алексея Балабанова “Брат”. В альбоме присутствуют 10 песен. Лирика принадлежит Илье Кормильцеву, музыка Бутусова.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус, Цветной винил
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Яблокитай
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Люди На Холме, Во Время Дождя, Странники В Ночи, Сестры Печали, 9-ый Скотч Три Царя, Нежный Вампир, Большое Сердце, Атлантида, Апельсиновый День
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Одиннадцатый студийный альбом, родившийся на просторах Туманного Альбиона при активном участии Билли Нельсона и Бориса Гребенщикова, и выпущенного в феврале 1997 года. Некоторые композиции, присутствующие в альбоме, такие как «Люди на холме», «Во время дождя», «Нежный вампир», сопровождали героя Сергея Бодрова младшего в его одиссее по культурной столице России в культовом фильме Алексея Балабанова “Брат”. В альбоме присутствуют 10 песен. Лирика принадлежит Илье Кормильцеву, музыка Бутусова.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус, Цветной винил
Купить Наутилус Помпилиус - Яблокитай (Green) (4680068802875) виниловая пластинка - по цене 2590 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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