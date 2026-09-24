Исаак Шварц - Сто Дней После Детства / Не Стреляйте В Белых Лебедей (4680068800604) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Исаак Шварц
Альбом (сингл)
Сто Дней После Детства / Не Стреляйте В Белых Лебедей
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
В наличии
Код товара: 718434
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Исаак Шварц
Альбом (сингл)
Сто Дней После Детства / Не Стреляйте В Белых Лебедей
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Сто дней после детства, 1975 Утро, Солнечный удар, Улыбка, Герой нашего времени, Танец, Стихи, Дождь, Вечер, Маскарад, Письмо, Финал, Не стреляйте в белых лебедей, 1980 Тема на титрах, Му-му, Завалинка, Первое воспоминание, Второе воспоминание, Ноктюрн, Муравейник в огне, Финал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Исаак Шварц - Сто Дней После Детства / Не Стреляйте В Белых Лебедей (4680068800604) виниловая пластинка
"Шварц — необыкновенный человек, интеллигентный, тонко чувствующий. Его высокий интеллект неразрывно связан с духовностью, просто неотделим от неё. Бог одарил его талантом слышать высшие мелодии и выражать их языком ясным и доступным — с помощью музыки. А музыке нас птицы научили." Александр Кушнер
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Исаак Шварц
Альбом (сингл)
Сто Дней После Детства / Не Стреляйте В Белых Лебедей
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Сто дней после детства, 1975 Утро, Солнечный удар, Улыбка, Герой нашего времени, Танец, Стихи, Дождь, Вечер, Маскарад, Письмо, Финал, Не стреляйте в белых лебедей, 1980 Тема на титрах, Му-му, Завалинка, Первое воспоминание, Второе воспоминание, Ноктюрн, Муравейник в огне, Финал
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
"Шварц — необыкновенный человек, интеллигентный, тонко чувствующий. Его высокий интеллект неразрывно связан с духовностью, просто неотделим от неё. Бог одарил его талантом слышать высшие мелодии и выражать их языком ясным и доступным — с помощью музыки. А музыке нас птицы научили." Александр Кушнер
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Исаак Шварц - Сто Дней После Детства / Не Стреляйте В Белых Лебедей (4680068800604) виниловая пластинка - купить по цене 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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