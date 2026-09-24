Наутилус Помпилиус - Атлантида (Yellow) (4680068802851) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Наутилус Помпилиус - Атлантида (Yellow) (4680068802851) виниловая пластинка
Атлантида - сборник неизданных песен рок-группы Наутилус Помпилиус, записанный в период с 1994 по 1996 год и вышедший в 1997 году. Исполнитель: Nautilus Pompilius (Наутилус Помпилиус). Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида».
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Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус
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Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус
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