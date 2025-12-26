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Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 2
Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 3
Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 4
Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 5
Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Чужая Земля
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 2
  • Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 3
  • Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 4
  • Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 5
  • Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698838
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802882]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Чужая Земля
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Монгольская степь, Эти реки, Иван Человеков, Чистый бес, Чужая земля, Прогулки по воде, Бесы, Морской змей, На берегу безымянной реки, Летучая мышь
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка

Переиздание шестого студийного альбома группы на виниле. Пластинка содержит 10 треков, в отличии от полной версии альбома, включающего в себя 14 песен. Автором текстов является Илья Кормильцев, за исключением некоторых композиций, музыки - Вячеслав Бутусов. Исполнитель: Nautilus Pompilius (Наутилус Помпилиус). Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида».

Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, масса тихая.Хоть я и не являюсь аудиофилом, но я слушаю музыку, а не провода.Меня всё устраивает.И по частотам и по чистоте массы.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук не понравился, обрезанные частоты нижние, визг верхних частот, слух режет, как MP3. оформление диска, доставка и упаковка отличная
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
надёжная упаковка, отличный цветной винил! спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Масса тихая, вес 190гр, запись отличная. Рекомендую.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802882]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Чужая Земля
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Монгольская степь, Эти реки, Иван Человеков, Чистый бес, Чужая земля, Прогулки по воде, Бесы, Морской змей, На берегу безымянной реки, Летучая мышь
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Переиздание шестого студийного альбома группы на виниле. Пластинка содержит 10 треков, в отличии от полной версии альбома, включающего в себя 14 песен. Автором текстов является Илья Кормильцев, за исключением некоторых композиций, музыки - Вячеслав Бутусов. Исполнитель: Nautilus Pompilius (Наутилус Помпилиус). Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида».
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, масса тихая.Хоть я и не являюсь аудиофилом, но я слушаю музыку, а не провода.Меня всё устраивает.И по частотам и по чистоте массы.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук не понравился, обрезанные частоты нижние, визг верхних частот, слух режет, как MP3. оформление диска, доставка и упаковка отличная
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
надёжная упаковка, отличный цветной винил! спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Масса тихая, вес 190гр, запись отличная. Рекомендую.


Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (White) (4680068802882) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2590 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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