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Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка

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Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка - фото 1
Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка - фото 2
Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка - фото 3
Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Слезы дождя
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка - фото 1
  • Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка - фото 2
  • Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка - фото 3
  • Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698880
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Слезы дождя
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Матерь София, Вера, Надежда, Любовь, Глаза Дождь, Уходим, Купола, Песня о друге
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка

Всего в альбом вошло 9 песен, среди них — два кавера на Владимира Высоцкого и одна композиция, написанная на стихи Сергея Есенина.



Теги товара: Русский рок, Limited Edition

Отзывы о товаре Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Слезы дождя
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Матерь София, Вера, Надежда, Любовь, Глаза Дождь, Уходим, Купола, Песня о друге
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Всего в альбом вошло 9 песен, среди них — два кавера на Владимира Высоцкого и одна композиция, написанная на стихи Сергея Есенина.


Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Черный Кофе - Слезы дождя (4640001405457) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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