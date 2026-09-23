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Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка

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Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка - фото 2
Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка - фото 3
Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка - фото 4
Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LUCIFER
Альбом (сингл)
Lucifer IV
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка - фото 1
  • Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка - фото 2
  • Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка - фото 3
  • Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка - фото 4
  • Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647245
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Загружаем...
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Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398840017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LUCIFER
Альбом (сингл)
Lucifer IV
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Archangel Of Death, Wild Hearses, Crucifix (I Burn For You), Bring Me His Head, Mausoleum, The Funeral Pyre, Cold As A Tombstone, Louise, Nightmare, Orion, Phobos
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка

Новый альбом знаменитого дум-метал-коллектива Lucifer. Основанная в 2014 году в Берлине представительницей The Oath Йоханной Садонис, группа сначала состояла из участников Cathedral, Angel Witch и Ladytron. Дебютный альбом «Люцифер I», написанный Йоханной и Гарри Дженнингсом (Cathedral) и выпущенный британским лейблом Rise Above Records, принес LUCIFER международное признание. Со сменой созвездия в группе в 2016 году и переездом Садонис из Берлина в Стокгольм, LUCIFER были готовы ко второй главе. В Нике Андерссоне, известном своими группами The Hellacopters, Entombed, Imperial State Electric, Death Breath и другими, Джоанна нашла нового прославленного соавтора. Йоханна и Ник написали и спродюсировали альбомы «Люцифер II» и «Люцифер III» в студии Ника The Honk Palace в Стокгольме. Безжалостные гастроли и записи превратили LUCIFER во взрывное живое существо и надежный источник вневременного рок-н-ролла. LUCIFER не терял времени зря и использовал пандемию, чтобы записать еще один лонгплей, который открывает новую главу и еще глубже погружается в грандиозные царства колоссального олдскульного рока с суровым болезненным поворотом. Для этого опуса они вошли в студию Ryssviken гитариста Линуса Бьёрклунда, чтобы получить еще более душераздирающий звук барабана, продолжая свою работу в The Honk Palace. На этот раз LUCIFER расширили свое сотрудничество с группой в написании песен, и Йоханна написала новый материал не только с Ником, но и с гитаристом Линусом, а также гитаристом Мартином Нордином. С "Lucifer IV" группа доказывает, что неуклонно строит свой собственный столп рок-истории, кирпич за кирпичиком. Первый сингл, который даст вам представление о том, что нас ждет впереди, - это «Wild Hearses». Пристегните ремни для восхитительно болезненной, сладкой и тяжелой поездки по гробницам и церквям!

Отзывы о товаре Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398840017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LUCIFER
Альбом (сингл)
Lucifer IV
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Archangel Of Death, Wild Hearses, Crucifix (I Burn For You), Bring Me His Head, Mausoleum, The Funeral Pyre, Cold As A Tombstone, Louise, Nightmare, Orion, Phobos
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом знаменитого дум-метал-коллектива Lucifer. Основанная в 2014 году в Берлине представительницей The Oath Йоханной Садонис, группа сначала состояла из участников Cathedral, Angel Witch и Ladytron. Дебютный альбом «Люцифер I», написанный Йоханной и Гарри Дженнингсом (Cathedral) и выпущенный британским лейблом Rise Above Records, принес LUCIFER международное признание. Со сменой созвездия в группе в 2016 году и переездом Садонис из Берлина в Стокгольм, LUCIFER были готовы ко второй главе. В Нике Андерссоне, известном своими группами The Hellacopters, Entombed, Imperial State Electric, Death Breath и другими, Джоанна нашла нового прославленного соавтора. Йоханна и Ник написали и спродюсировали альбомы «Люцифер II» и «Люцифер III» в студии Ника The Honk Palace в Стокгольме. Безжалостные гастроли и записи превратили LUCIFER во взрывное живое существо и надежный источник вневременного рок-н-ролла. LUCIFER не терял времени зря и использовал пандемию, чтобы записать еще один лонгплей, который открывает новую главу и еще глубже погружается в грандиозные царства колоссального олдскульного рока с суровым болезненным поворотом. Для этого опуса они вошли в студию Ryssviken гитариста Линуса Бьёрклунда, чтобы получить еще более душераздирающий звук барабана, продолжая свою работу в The Honk Palace. На этот раз LUCIFER расширили свое сотрудничество с группой в написании песен, и Йоханна написала новый материал не только с Ником, но и с гитаристом Линусом, а также гитаристом Мартином Нордином. С "Lucifer IV" группа доказывает, что неуклонно строит свой собственный столп рок-истории, кирпич за кирпичиком. Первый сингл, который даст вам представление о том, что нас ждет впереди, - это «Wild Hearses». Пристегните ремни для восхитительно болезненной, сладкой и тяжелой поездки по гробницам и церквям!
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Отзывы


Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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