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Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка

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Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка - фото 1
Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка - фото 2
Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка - фото 3
Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Фантазии Веснухина
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка - фото 3
  • Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718372
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Загружаем...
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Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Фантазии Веснухина
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Вступление, Тема кота, Титры, Кирилл и Лена, Урок рисования, Беседа Кирилла с клоуном, У фотографа, Цирк, Стихи, Тема клоуна, Тема детства, Прощание, Выход, Обида, Тема дружбы, Грусть, Поездка с котом, Веснушки, Ночь, Куда уходит детство (поёт Алла Пугачёва)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек к советский художественному двухсерийному телефильму 1977 года "Фантазии Веснухина". Фильм был снят на Одесской киностудии, был показан по Первой программе ЦТ 31 декабря 1977 года. Автор музыки Александр Зацепин, песни на слова Леонида Дербенёва ("Куда уходит детство?", "Найди себе друга", "Колыбельная", "Посмотрите на кота", "Рисуйте, рисуйте") и Вадима Левина ("Песня о цирке"), исполнители - Алла Пугачёва, ВИА "Весёлые ребята". Данный релиз включает песни, записанные в студии Александра Зацепина в 1977 году, на которые была наложена инструментальная музыка, записанная в студии Осинского в январе-марте 2021 года. Музыка на пластинке инструментальная, но есть одна песня "Куда уходит детство".



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Фантазии Веснухина
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Вступление, Тема кота, Титры, Кирилл и Лена, Урок рисования, Беседа Кирилла с клоуном, У фотографа, Цирк, Стихи, Тема клоуна, Тема детства, Прощание, Выход, Обида, Тема дружбы, Грусть, Поездка с котом, Веснушки, Ночь, Куда уходит детство (поёт Алла Пугачёва)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Оригинальный саундтрек к советский художественному двухсерийному телефильму 1977 года "Фантазии Веснухина". Фильм был снят на Одесской киностудии, был показан по Первой программе ЦТ 31 декабря 1977 года. Автор музыки Александр Зацепин, песни на слова Леонида Дербенёва ("Куда уходит детство?", "Найди себе друга", "Колыбельная", "Посмотрите на кота", "Рисуйте, рисуйте") и Вадима Левина ("Песня о цирке"), исполнители - Алла Пугачёва, ВИА "Весёлые ребята". Данный релиз включает песни, записанные в студии Александра Зацепина в 1977 году, на которые была наложена инструментальная музыка, записанная в студии Осинского в январе-марте 2021 года. Музыка на пластинке инструментальная, но есть одна песня "Куда уходит детство".


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Доставка
Отзывы


Александр Зацепин - Фантазии Веснухина (Yelow Vinyl) (4680068800482) виниловая пластинка - по цене 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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