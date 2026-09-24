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Чиж & Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Чиж & Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка

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Чиж &amp; Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка - фото 1
Чиж &amp; Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка - фото 2
Чиж &amp; Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
В 20.00 По Гринвичу
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чиж &amp; Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж &amp; Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж &amp; Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717027
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чиж & Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
В 20.00 По Гринвичу
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Прошу любить и жаловать - Сергей "Чиж" Чиграков, Еду, еду, О любви, Перекресток, Дополнительный 38й, Автобус, Hoochie Coochie Man, Полонез, Рожден, чтобы бежать, "Би Би Си продолжает передачу...".
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж & Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка

"В 20.00 По Гринвичу" - переиздание концертного альбома группы Чиж & Co, выпущенного в 1999 году. На нем представлено выступление коллектива на передаче Севы Новгородцева на ВВС в 1998 году. Издание представлено на черном виниле. Чиж & Со - российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году, а все последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Чиж & Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
В 20.00 По Гринвичу
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Прошу любить и жаловать - Сергей "Чиж" Чиграков, Еду, еду, О любви, Перекресток, Дополнительный 38й, Автобус, Hoochie Coochie Man, Полонез, Рожден, чтобы бежать, "Би Би Си продолжает передачу...".
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"В 20.00 По Гринвичу" - переиздание концертного альбома группы Чиж & Co, выпущенного в 1999 году. На нем представлено выступление коллектива на передаче Севы Новгородцева на ВВС в 1998 году. Издание представлено на черном виниле. Чиж & Со - российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году, а все последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чиж & Сo - В 20.00 По Гринвичу (4640004137058) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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