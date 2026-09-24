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Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка

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Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка - фото 1
Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка - фото 2
Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка - фото 3
Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Исаак Шварц
Альбом (сингл)
Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка - фото 1
  • Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка - фото 2
  • Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка - фото 3
  • Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718433
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Исаак Шварц
Альбом (сингл)
Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Мелодия белой ночи Хайвей, Эрмитаж, Концерт, Монолог, Аттракционы, Финил, Спасатель, 1980 Титры, Утопление, Пирс, Убийствои самоубийство, Эпилог, Станционный смотритель, 1972 Увертюра, Игры, Прощание с Вириным, Кладбище
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка

"Шварц — необыкновенный человек, интеллигентный, тонко чувствующий. Его высокий интеллект неразрывно связан с духовностью, просто неотделим от неё. Бог одарил его талантом слышать высшие мелодии и выражать их языком ясным и доступным — с помощью музыки. А музыке нас птицы научили." Александр Кушнер



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Исаак Шварц
Альбом (сингл)
Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Мелодия белой ночи Хайвей, Эрмитаж, Концерт, Монолог, Аттракционы, Финил, Спасатель, 1980 Титры, Утопление, Пирс, Убийствои самоубийство, Эпилог, Станционный смотритель, 1972 Увертюра, Игры, Прощание с Вириным, Кладбище
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Шварц — необыкновенный человек, интеллигентный, тонко чувствующий. Его высокий интеллект неразрывно связан с духовностью, просто неотделим от неё. Бог одарил его талантом слышать высшие мелодии и выражать их языком ясным и доступным — с помощью музыки. А музыке нас птицы научили." Александр Кушнер


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Исаак Шварц - Мелодии Белой Ночи / Спасатель / Станционный Смотритель (4680068800598) виниловая пластинка – стоимость товара 2590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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